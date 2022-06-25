Пропетляє цей "білоруський щур", – Піонтковський про тиск Путіна на Лукашенка

25 червня 2022 , 22:45
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Путін і далі намагається тиснути на Лукашенка, щоб вплутати його у війну проти України. Зокрема, Росія вчергове влаштувала провокації для Білорусі. Проте Лукашенко й далі опирається та, ймовірно, зможе уникнути своєї участі у війні.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що Володимир Путін і навіть Борис Єльцин 30 років намагалися втягнути Олександра Лукашенка, якщо не у війну, то в Росію.

До теми Такими дешевими понтами вони не переграють Лукашенка — Піонтковський про провокації Росії

Але, як наголосив експерт, білоруський самопроголошений президент відчайдушно опирався, дурив їх 30 років та не хотів ставати "секретарем Мінськглавкома".

В нього велика практика та досвід обдурювання. Мій висновок – пропетляє Лукашенко, він білоруський щур і зможе пропетляти, бо послати армію в Україну – це смертельно небезпечно,
– вважає Піонтковський.

За його словами, Путін наполягав, коли це було більш актуально і його війська були під Києвом.

"Я не знаю, що зараз може зробити Лукашенко, коли вся російська армія замкнута в жорстких боях на Донбасі. Тому він пропетляє", – відповів публіцист.

Як Лукашенко буде виходити з цієї ситуації? На думку Піонтковського, Лукашенко дивиться на загальнополітичний контекст:

  • він бачить, як з Путіним говорить Токаєв (йдеться про президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва),
  • він бачить, як сміливо піднімає ескалацію конфлікту Литва,
  • він бачить, що відповів Пентагон після заяви російського МЗС щодо Литви.

Все більше стає зрозуміло, що понти Путіна вже не серйозно сприймаються, це програвша країна. І Лукашенко це теж бачить. Для чого він себе в останній момент буде зв'язувати з програвшою стороною?,
– запитує експерт.

Піонтковський про тиск на Лукашенка з боку Росії:


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Автор: Марія Бондар