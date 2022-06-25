Пропетляє цей "білоруський щур", – Піонтковський про тиск Путіна на Лукашенка

Путін і далі намагається тиснути на Лукашенка, щоб вплутати його у війну проти України. Зокрема, Росія вчергове влаштувала провокації для Білорусі. Проте Лукашенко й далі опирається та, ймовірно, зможе уникнути своєї участі у війні.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що Володимир Путін і навіть Борис Єльцин 30 років намагалися втягнути Олександра Лукашенка, якщо не у війну, то в Росію.

До теми Такими дешевими понтами вони не переграють Лукашенка — Піонтковський про провокації Росії

Але, як наголосив експерт, білоруський самопроголошений президент відчайдушно опирався, дурив їх 30 років та не хотів ставати "секретарем Мінськглавкома".

В нього велика практика та досвід обдурювання. Мій висновок – пропетляє Лукашенко, він білоруський щур і зможе пропетляти, бо послати армію в Україну – це смертельно небезпечно,

– вважає Піонтковський.

За його словами, Путін наполягав, коли це було більш актуально і його війська були під Києвом.

"Я не знаю, що зараз може зробити Лукашенко, коли вся російська армія замкнута в жорстких боях на Донбасі. Тому він пропетляє", – відповів публіцист.

Як Лукашенко буде виходити з цієї ситуації? На думку Піонтковського, Лукашенко дивиться на загальнополітичний контекст:

він бачить, як з Путіним говорить Токаєв (йдеться про президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва),

він бачить, як сміливо піднімає ескалацію конфлікту Литва,

він бачить, що відповів Пентагон після заяви російського МЗС щодо Литви.

Все більше стає зрозуміло, що понти Путіна вже не серйозно сприймаються, це програвша країна. І Лукашенко це теж бачить. Для чого він себе в останній момент буде зв'язувати з програвшою стороною?,

– запитує експерт.

Піонтковський про тиск на Лукашенка з боку Росії:



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