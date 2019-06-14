Проплачене голосування і вплив олігархів на ПЦУ: Філарет здивував новими заявами

П’ятий український президент Петро Порошенко хотів, аби створеною наприкінці 2018 року Православною церквою України управляв митрополит Вінницький Симеон – один із архієреїв УПЦ МП. Учасникам Собору начебто навіть платили за це чималі суми.

Водночас, чи платила Україна гроші за Томос – невідомо. Про це почесний патріархат ПЦУ Філарет розповів в інтерв’ю "Главкому".

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Так, за його словами, коли вибирали майбутнього очільника новоствореної церкви тодішній президент Порошенко хотів, щоб ним став митрополит Вінницький Симеон. За те, щоб його обрали священнослужителям начебто платили чималі суми – по 20 тисяч доларів.

За Епіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона – 28. Хто ці 28? 2 – московських, 13 – з УАПЦ, а 13 архієреїв – з Київського патріархату. Чому вони голосували за кандидата з Московського патріархату? Бо Порошенко провів роботу. Я чув про те, що комусь із архієреїв платили по 20 тисяч доларів. Але правда це чи ні – я стверджувати не можу,

– наголосив Філарет.

На запитання, чи не чув він про те, що Константинопольському патріарху платили гроші за Томос, Філарет відповів, що не володіє такою інформацією. Водночас, він заявив, що на Православну церкву України впливають олігархи.

"На ПЦУ впливають. І не тільки олігархи. Але я не хочу про це говорити, тому що це лише буде розсварювати нас (з настоятелем ПЦУ Епіфанієм – 24 канал). А нам треба все-таки думати про єдність. Нам треба будувати в Україні єдину Помісну церкву. А якщо ми один одного поливатимемо брудом, то не зможемо зійтися", – додав священнослужитель.

Чому виник скандал довкола ПЦУ?

Бо патріарх Філарет у травні заявив, що Київський патріархат досі існує та заявив про те, що його фактично усунули від управління Православною церквою України. Начебто торік, на Соборі, після створення ПЦУ, йому пообіцяли, що він управлятиме справами церкви в Україні, а митрополит Епіфаній – за кордоном.

У Міністерстві культури та у ПЦУ спростували заяви Філарета про існування Київського патріархату. Там кажуть: його розпустили, а Філарет сам поставив свій підпис під документом. Проте патріарх не здається: він збирається скликати Собор, на якому хоче відновити Київський патріархат.

Серед крайніх заяв священнослужителя слова про "служіння ПЦУ грекам" і про "невідомі йому положення Томосу".

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