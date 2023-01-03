Дайте координати і виживете, – капітан Himars звернувся до росіян: епічне відео
Джерело:Captain HIMARS
Напередодні Нового року захисники України відповіли на "привітання" росіян та відправили у відповідь й свої подарунки. Наймасштабніший з них був у Макіївці, де вдалося подарувати квитки на концерт Кобзона до 600 окупантам.
Після цього випадку у Росії заскиглили. Заскиглили й на передовій самі загарбники, адже не очікували такої потужної відповіді на їхній тероризм.
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Пропозиція зберегти життя
Тож при нагоді до окупантів звернувся український воїн, "Капітан Himars", з привабливою пропозицією: зберегти власні життя в обмін на певну інформацію.
Дай мені координати місць, де зосереджено броньовану техніку, знаходяться штаби, боєприпаси і я не битиму по розташуваннях (солдат – 24 канал). Я знищу лише танки, арту, снаряди і паливо. Тоді ніхто не пошле тебе в атаку на убій. Так ти збережеш своє життя та життя своїх друзів,
– сказав військовий "Капітан Himars".
Важко не погодитись, що пропозиція для росіян, які самі подекуди й не знають, за що воюють, які бачать принизливе ставлення командування та жалюгідне забезпечення, звучить доволі хорошим вибором.
"Капітан Himars" звернувся до окупантів: відео
Що трапилося у Макіївці: коротко
- 31 грудня ЗСУ завдали удару по 19-му училищу, в якому знаходились російські військові, а також військова техніка. Завдяки цьому удару вдалося знищити за деякими даними від 400 до 600 осіб. Сам об'єкт міг бути обстріляний не тільки з HIMARS, але й звичайною артилерією.
- Натомість у міноборони Росії назвали смішну кількість загиблих внаслідок удару, яка не відповідає дійсності. Так, російський пропагандист Володимир Романов написав, що станом на 15 годину 2 січня нібито тільки 200 загиблих.
- Загалом же за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко Макіївка встановила новий рекорд, адже окупанти втратили 1 БТГ за менше ніж одну годину.