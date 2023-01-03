Дайте координати і виживете, – капітан Himars звернувся до росіян: епічне відео

Напередодні Нового року захисники України відповіли на "привітання" росіян та відправили у відповідь й свої подарунки. Наймасштабніший з них був у Макіївці, де вдалося подарувати квитки на концерт Кобзона до 600 окупантам.

Після цього випадку у Росії заскиглили. Заскиглили й на передовій самі загарбники, адже не очікували такої потужної відповіді на їхній тероризм.

До теми Це "вітання" росіянам від ЗСУ, ми постійно завдаємо ударів, – Єрін про "бавовну" на Херсонщині

Пропозиція зберегти життя

Тож при нагоді до окупантів звернувся український воїн, "Капітан Himars", з привабливою пропозицією: зберегти власні життя в обмін на певну інформацію.

Дай мені координати місць, де зосереджено броньовану техніку, знаходяться штаби, боєприпаси і я не битиму по розташуваннях (солдат – 24 канал). Я знищу лише танки, арту, снаряди і паливо. Тоді ніхто не пошле тебе в атаку на убій. Так ти збережеш своє життя та життя своїх друзів,

– сказав військовий "Капітан Himars".

Важко не погодитись, що пропозиція для росіян, які самі подекуди й не знають, за що воюють, які бачать принизливе ставлення командування та жалюгідне забезпечення, звучить доволі хорошим вибором.

"Капітан Himars" звернувся до окупантів: відео

Що трапилося у Макіївці: коротко