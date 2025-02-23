Претендують на території: пропозиція від Росії для Трампа може серйозно спровокувати Китай

У Ер-Ріяді Росія запропонував США доступ до російських природних ресурсів. У пропозиції були й українські родовища на тимчасово окупованих територіях. Однак Трамп навряд чи погодиться на таку пропозицію.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що хоча пропозиція для США заманлива, Дональд Трамп не може на неї погодитися. Порушення принципів верховенства права призведе до хаосу.

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Такі пропозиції з боку Кремля можуть спровокувати Китай.

Китай натякає Росії щодо історичних територій

"Як Китай дивиться на те, що Росія зараз зближується з США, пропонуючи певні речі? Можливо, це суперечить баченню Китаю. І якщо так, то ці кроки Трампа щодо нормалізації стосунків з Росією можуть бути сприйняті Китаєм як крок проти нього, схожий на те, як США колись "відривали" Китай від СРСР", – сказав Іван Ус.

Він додав, що США наразі "відривають" Росію від Китаю. Ус припустив, що за таких обставин не виключена війна між Китаєм і Росією.

Наприклад, Ангела Меркель дарувала Китаю карту, де частина нинішньої Росії є під Китаєм. Сам Китай іноді публікує статті, що Сахалін – це історично китайський острів.

Тобто це обережні натяки Росії, що не думайте, що від нас ви не отримуєте також загрозу. Для Китаю дійсно небажано, щоб було зближення Росії і США, тому що вони розуміють, що таке зближення США будуть робити лише з однією метою – зробити з Росії "антикитай",

– сказав Ус.

Він зауважив, що Трамп навряд чи пристане на пропозицію Кремля щодо корисних копалин на території окупованої частини України.

Цікаво! Станом на 23 лютого Україна досі не підписала угоду з США щодо рідкісноземельних металів. Андрій Єрмак наголосив, що Україна продовжує діалог з партнерами.

Дональд Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру, а такий політичний вибір унеможливить нагороду Трампу.