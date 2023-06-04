Гладков проігнорував можливість звільнення полонених: партизани записали нове звернення
Джерело:Легіон "Свобода Росії"
Вдень 4 червня російські добровольці з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" зробили губернатору Бєлгородської області привабливу пропозицію – в обмін на особисту розмову, під час якої не повинно було б бути зброї, віддати двох військовополонених окупантів. Однак відповіддю їм були лише відеозвернення.
Росія вчергове показала, наскільки їй важливі власні люди, яких заради амбіцій царя посилають на смерть. При можливості забрати з полону своїх військових, єдиноросська влада в особі губернатора Гладкова злякано відсиділася у затишних кабінетах.
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Надалі партизани говоритимуть зі значно впливовішими людьми
Однак, вочевидь, таке боягузтво гнилої влади біля керма Бєлгородської області, яка "не знайшла у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя та волю" полонених, не стало сюрпризом для російських партизанів. Про це вони прямо заявили у новому відеозверненні, записаному у відповідь на ігнорування пропозиції переговорів.
Однак цього разу поруч з командиром РДК і представником легіону "Свобода Росії" перебувало значно більше полонених країни-терористки.
Ось ті самі "ваші пацани", яких пан Гладков "вбив" нашими руками у своєму відео. Як ви встигли зауважити, за час моєї відсутності ваших пацанів у нашому полоні стало значно більше,
– сказав командир РДК.
Також партизани відреагували й на ультиматуми Гладкова зустрітися в інший час та в іншому місці. Вони зазначили, що, по-перше, губернатор умов ставити їм не буде, а по-друге, й самі партизани говоритимуть зі значно впливовішими людьми країни-окупантки.
Ви, пане Гладков, умови нам більше не диктуєте. Також хочу зазначити, що раз губернатор не контролює ситуацію у регіоні, не знає, скільки полонених ваших пацанів знаходиться у нашому полоні, ми спілкуватимемося з тими, хто приймає рішення у Москві,
– зазначили російські добровольці.
Доля полонених уже вирішена
Як підкреслили також у телеграм-каналі Російського добровольчого корпусу, те, що Гладков не з'явився забрати простих російських солдатів, було передбачувано. "Забракло мужності кавалеру ордена "мужності", – зазначили партизани. Тож надалі не російській владі вирішувати долю полонених.
Також у відеозверненні росіяни зазначили, що полонені ними окупанти нібито не за своєю волею взяли зброю до рук та відправилися на фронт в Україну. Ба більше, сподіваються, що найближчим часом "до них дійде вся підлість і несправедливість розв'язаної Путіним війни".
Тоді, можливо, найближчим часом вони стануть до наших лав. Лав тих, хто звільнить Росію від путінської диктатури,
– підкреслив представник легіону "Свобода Росії".
Однак що б там не думали полонені, їхня доля уже вирішена. Вони поповнять собою обмінний фонд України, завдяки чому у майбутньому ще більше українців зможуть повернутися додому.
Партизани записали нове відеозвернення: відео
Пропозиція російських партизанів та реакція на неї: коротко
- РДК та легіон "Свобода Росії" 4 червня запропонували губернатору Бєлгородщини зустрітися о 17:00 на території храму у в Новій Таволжанці. За можливість розмови з губернатором вони пообіцяли віддати двох військовополонених.
- Під час зустрічі вони хотіли поговорити про ситуацію у регіоні, майбутнє Бєлгородщини та Росії, непотрібну кровопролитну війну в Україні, а також про те, що збройний конфлікт тепер триває і на території Бєлгородської області.
- Поки губернатор Гладков мовчав, на пропозицію відреагував Пригожин. Він заявив, що готовий за полоненими відправити свого високопоставленого заступника. Однак ватажок ПВК "Вагнера" абсолютно проігнорував умову обміну.
- За шість хвилин до назначеного часу своє відеозвернення опублікував і Гладков. Він зазначив, що, ймовірно, полонені уже мертві, а також запропонував свої умови обміну, якщо вони таки ще живі. Цікаво, що на думку аналітиків думка Гладкова про смерть полонених насправді може бути анонсом їхньої майбутньої долі. Ймовірно, російських полонених ліквідують самі ж російські військові.
- Цікаво, що про події у Новій Таволжанці заговорили й в "міністерстві війни" Росії. Однак там заявили лише про спробу ДРГ проникнути на територію населеного пункту. Натомість про полонених не було зазначено ні слова.