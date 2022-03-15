Прорив в ефірі пропагандистів: чому всіх бомбануло у відповідь

Цікавий кейс із Мариною Овсянніковою, яка вчора підірвала інформаційне поле. Це перша новина, яка реально прорвала російський інформаційний порядок денний про те, що "все погано" і всіх вже посадили.

Звісно ж, одразу ж бомбануло у відповідь. Потрібно ж відновлювати рівновагу.

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Уважно почитала посили тих, кого бомбить:

Це узгоджена акція. Іржу в голос. Ага, Тихановська – проєкт Кремля. Насправді це посил про те, що всі ви – пішаки у грі великих сил, навіть не рипайтеся, все узгоджено, вас розводять, як дітей. Ніхто і ніколи нічого не робить без узгодження з НИМИ. Змиріться, закотіться під диван і там лежіть. Український текст теж викликає питання, там є прикольний пункт про те, що Навальному не можна вірити. Як на мене, саме заради цього він і писався. Українцям до Навального зараз немає справи. А кому є справа?

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Найактивніші хейтери, які не боти, – дивані аналітики. Ті, в яких сім'я, кредит та іпотека, і "ви ж розумієте". Їм треба якось пояснити, що це не вони боягузи, а ті, хто вийшов – дурні, і все роблять неправильно.

Тому, ясна річ, будь-яка знакова дія буде обпльована і згажена. Це вона так піариться, коротше. Потім вони будуть смакувати всі поразки: "Я ж говорив!", А потім кричати: "Ви нас так і не звільнили, а мали!"

Марину шкода, вона тепер у будь-якому разі вигребе з усіх боків.

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