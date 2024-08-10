Приниження для Путіна: CNN проаналізували прорив у Курську область

Світові ЗМІ аналізують рейд на Курщину та його можливі наслідки. Усі видання згодні, що для Росії це стало прикрою несподіванкою. У CNN вважають, що просування Курською областю принизило Путіна.

Росіяни шукають винного в прориві кордону на Курщині. Звучать різні прізвища, та очевидно одне: голови полетять.

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Москву заскочили зненацька

Журналісти звернули увагу, що Путін був злий і роздратований під час зустрічі з Герасімовим. Він звинуватив Київ у "великій провокації", а виконувач обов'язків губернатора Курщини оголосив надзвичайний стан.

Росіяни пишаються тим, що "захищають батьківщину", але тепер отримали ляпаса. Атаки на Курськ ніхто не очікував, тож і не готувався до цього.

Мета наступу на Курську область – "поставити Кремль у незручне становище і змусити російське міністерство оборони перерозподілити ресурси, а також надати тилу вкрай необхідний моральний стимул", вважають у CNN.

Оперативна несподіванка та неготовність Росії в її прикордонних районах дає фору тим, хто наступає. Імовірно, успіху досягли з кількох причин – було зламано камери дорожнього руху, заглушено зв'язок, обійдено російські укріплення. Росіяни втратили багато територій, зокрема і газотранспортний вузол.

"Відео в соціальних мережах ілюструють розчарування серед цивільного населення млявою реакцією військових", - ідеться в матеріалі.

"Воєнкори" також обурені та визнають: бойові дії на території Росії можуть підштовхнути "домовитися про мир до листопада-грудня" та поставлять окупантів "перед перспективою все більш дорогої війни (фінансової, репутаційної та організаційної)". Вони вказують, що атака на Курськ стала можливою завдяки бюрократичній неповороткості російської системи управління, та може спровокувати невдоволення, розчарування й апатію.

Та росіяни не будуть дезорганізованими вічно

Потрібні сили, щоб утримати велику територію. До того часу росіяни можуть зібратися.

Проте така зухвала операція все ж "викриває деякі припущення російського планування і критичні вразливі місця". І зрештою може вплинути на очільника Кремля, який звільнить низку чиновників з оборонного сектора.

Росія може перекинути війська з інших напрямків, але таким чином розтягне їх і створить вразливі місця вздовж кордону. Якщо ж задіяти резерви, це ослабить окупантів на Донбасі.

Можливо, ворога врятує авіація. Та хай там як, Москві слід рятувати репутацію. Загарбники уже раділи своєму просуванню на Покровському напрямку, але не так сталося, як гадалося.

Цей рейд пробив наратив Кремля, "що український опір марний, а підтримка України – безперспективна",

– підсумовують у CNN.