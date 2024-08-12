В СБУ попередили, що росіяни можуть інсценувати злочини проти цивільних на Курщині

Служба безпеки України вважає, що в Росії будуть створювати фейки та поширювати вкиди. Тобто робити все для того, щоб звинуватити українську сторону у вигаданих злочинах.

Тим часом позиції росіян у Курській області зливають. Наприклад, бійці з "Ахмату" ґвалтували одного зі строковиків, тож він вирішив помститися і здав позиції кадирівців.

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Заява СБУ щодо можливих ІПСО стосовно Курська

Служба безпеки України фіксує спроби спецслужб Росії використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у вчиненні воєнних злочинів. Для цього російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю,

– сказано в повідомленні.

Припускають, що ворог може вдатися до таких дій, бо не здатен ефективно протидіяти наступальним діям на Курщині. Тому найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їх скоєнні українську сторону.

В СБУ попередили: такі спроби марні, вони не вплинуть ні на наступальні дії, ні на думку міжнародних партнерів України.

"Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими Росії, так і щодо цивільного населення. Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", – впевнені у Службі.