"Лабораторний експеримент": в ОП вперше висловилися про "прорив" кордону у Курській області

Михайло Подоляк прокоментував події з "проривом" кордону у Курській області Росії. Радник глави Офісу Президента підкреслив, що ці події дозволяють побачити справжнє ставлення росіян до війни проти України.

Подоляк наголосив, що з "проривом" кордону у Курській області у росіян з'явилася можливість продемонструвати світові, наскільки обґрунтованими є заяви російських опозиціонерів, що в Росії народ "не підтримує війну".

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Як прокоментував події у Курській області Подоляк

Радник голови Офісу Президента зазначив, що реальна, не пропагандистська, "миролюбність" російського народу досліджена "набагато гірше, ніж, скажімо, поверхня Марса". Подоляк зауважив, що теорія російської опозиції та західних русофілів полягає в тому, що насправді народ "не підтримує Путіна та війну з Україною". Однак це фатальна помилка.

Представник ОП також зауважив, що російські опозиціонери стверджують, що репресії начебто змушують російський народ приховувати свою думку, радіти в соцмережах ракетним ударам по містах України й записуватися в армію. А Результатам опитувань, які показують масове схвалення війни росіянами, пропонують не вірити. За словами Подоляка, це ще одна класична помилка, коли оцінюють сучасну Росію.

Ця ілюзорна теоретична можливість, що війна є лише "проєктом Кремля", а не продуктом властивого багатьом поколінням росіян імперського мислення, дає відповідні аргументи умисним і випадковим "адвокатам диявола". "Народ не винний – знімайте санкції та відкривайте кордони!" – кажуть вони. І, на жаль, знаходять певну аудиторію на Заході,

– написав Подоляк.

Але, з іншого боку, радник глави Офісу Президента зауважив, що події в Курській чи Бєлгородській областях дають змогу поставити певний "лабораторний експеримент".

"Поки репресивна машина Росії палає в кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. "Нарешті воля!". Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього. Тому відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердить нашу думку про міцний свідомий взаємозв'язок росіян з їхньою владою", – ствердив посадовець.

До слова, у Курській області Росії лише на другий день "прориву" кордону ввели режим надзвичайної ситуації. Виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов повідомив про складну оперативну ситуацію в прикордонних районах області.