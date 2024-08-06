Російським пропагандистам наказали змістити увагу з прориву кордону в Курській області

У Росії стався прорив кордону у Курській області. Там вже наказали пропагандистам змістити фокус із цієї події.

Російські пропагандисти поширюють фейки про успіхи їхньої армії на фронті. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що це відбувається на тлі інформації про прорив кордону у Курській області.

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"Великі перемоги" росіян

У такий спосіб російська пропаганда намагається не зосереджувати увагу на подіях на кордоні.

Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях,

– пояснив Коваленко.

За словами керівника ЦПД, вже з'явились новини про "триколори на адміністративних будівлях" та "великі перемоги" російських військ.

Коваленко додав, що це – частина традиційної інформаційної стратегії ворога. Росія намагається відволікти увагу громадян від внутрішніх проблем та зосередити увагу на так званих здобутках на фронті.