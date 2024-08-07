Програма мінімум й максимум: що може змінити операція в Курській області

У Курській області Росії від 6 серпня нібито триває "прорив" кордону. Ця операція може змінити одразу декілька обставин. Мовиться про бої на фронті, політичну ситуацію та переговорний процес.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. Він підкреслив, що частина військових експертів схильна вважати, що ця операція у Курській області може містити у собі програму мінімум та програму максимум.

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Події у Курській області матимуть вплив

Олег Саакян зазначив, що програма мінімум – це збиття темпів наступу окупантів на Сході, бити там, де ворог цього найменше очікує. Росіянам доводиться залучати резерви, які не планували саме щодо цього напрямку, які могли б посилити їхні наступальні операції.

Це зриває плани ворога щодо можливості наступу через кордон. Це програма, яка виходить за рамки мінімальної. Цілком ймовірно, що у такий спосіб створюється додатковий актив в руках України для того, щоб теза враховувати реалії на землі перестала грати на руку виключно Росії,

– сказав він.

Також міжнародні партнери сприймуть ці події у Курській області як посилення українських позицій. Крім того, це може вплинути на російську риторику щодо так званих "мирних переговорів", що Україна нібито повинна йти на поступки. Адже наша держава бореться за відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

Україна інформацію щодо прориву російського кордону та подій в Курській області не коментувала.