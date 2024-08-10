Руху до АЕС немає: військовий експерт припустив наступний етап рейду на Курщині

Сили, які діють у Курській області, не намагаються пробитися до Курської АЕС. Зараз вони риють окопи, створюють інженерні фортифікації на рубежах та позиціях неподалік Суджі, щоб відбивати усі атаки.

Очевидно, сили, які діють на Курщині, готуються до довготривалої оборони та бойових дій. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Вони не намагаються пробитися у бік Курчатова, де розташована Курська АЕС. Вони зараз зариваються у землю, створюють інженерні фортифікації на тих рубежах та позиціях, що неподалік Суджі, щоб гарантовано мати змогу ефективно відбивати усі ворожі атаки", – сказав він.

На ворога чекає "буря"

Владислав Селезньов припустив, що якщо ворог має обмежену кількість ресурсів, то силам, які діють у Курській області, можна "перевірити на міцність" російські оборонні та захисні споруди на інших територіях Росії, які межують з Україною. Наприклад, Бєлгородська, Брянська області. Насамперед потрібно знищити об’єкти Росії, які відповідають за військову потужність окупантів.

У будь-якому випадку попереду на ворога чекає ще чимало неприємних несподіванок. Вони всі абсолютно вкладаються у логіку сталого вислову: "Той, хто посіє вітер, той обов'язково пожне бурю". Зараз ця буря вирує на території Курської області,

– підкреслив військовий експерт.