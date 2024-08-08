Росія втратила повний контроль над територією до 350 квадратних кілометрів на Курщині, – ЗМІ

Росіяни бідкаються, що нібито українські війська просунулися далеко вглиб Курської області. За останніми даними російських ЗМІ, загальна площа території, над якою Росія могла втрати контроль, сягнула 350 квадратних кілометрів.

Такі підрахунки росіяни опублікували станом на вечір середи, 7 серпня. Кажуть, що на цій території нібито бачили українських військових, передає 24 Канал.

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Над якими населеними пунктами Росія могла втратити контроль

Близькі до російського міноборони телеграм-канали зазначали, що нібито о 18:00 7 серпня українські війська зайшли до західних передмість Суджі. Також, за їхніми даними, ЗСУ зайняли населені пункти Горналь, Гуєво і Курилівка, що знаходяться південніше.

Крім того, схоже, що російські війська втратили контроль над Леонідовим і Любимівкою, що знаходяться на північному заході. Під загрозою втрати також селище Коренєво – кажуть, що ЗСУ нібито досягли його околиць.

Додамо, що експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що "прорив" у Курській області продемонстрував слабкість російського кордону, неможливість російських військ протистояти загрозам на своїй території, а також те, що більшість військового потенціалу зосереджені в Україні.

Росія залишається слабко захищеною від будь-яких загроз. Я б зараз не говорив про можливості різноманітних рейдів, але ця демонстрація мала б показати російському патріотичному населенню, що путінський режим тягне їх на багато поколінь у бідність, зневагу та безперспективність,

– сказав він.