Фантастичний ляпас Путіну: які наслідки матиме "прорив" кордону на Курщині і яка користь Україні

Зранку 6 серпня у Росії почали бідкатися про нібито "прорив" кордону у Курській області й традиційно звинуватили в цьому Україну. Ця ситуація – ляпас диктатору Владіміру Путіну, який не здатен захистити кордони Росії.

Події у Курській області вже завдали Кремлю як репутаційних втрат, так і в живій силі та техніці. Чим для Росії обернеться так званий "прорив" кордону, як це зіграє на користь Україні та кого Путін зробить винним – спеціально для 24 Каналу розбиралися експерти.

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Яка мета так званого "прориву" кордону

На думку політолога Олега Саакяна, дії, що відбуваються у Курській області, мають на меті збиття темпів наступу окупантів на Сході. Адже росіянам доводиться залучати резерви, які могли б посилити їхні наступальні операції.

"Це зриває плани ворога щодо можливості наступу через кордон. Це програма, яка виходить за межі мінімальної. Цілком ймовірно, що у такий спосіб створюється додатковий актив в руках України для того, щоб теза враховувати реалії на землі перестала грати на руку виключно Росії", – зауважив політолог.

що керівництво України офіційно не підтверджувало дотичність нашої держави до подій у Курській області Росії.

Крім того, міжнародні партнери можуть сприйняти ситуацію у Курщині як посилення українських позицій. Також це може вплинути на риторику Кремля щодо так званих "мирних" переговорів, де Україна нібито повинна йти на поступки.

Військовий експерт і заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь переконаний, що метою "прориву" кордону Курської області можуть бути більш серйозні та амбітні завдання, аніж, наприклад, лише відтягування російських сил і засобів. З цим добре справлялися російські добровольці під час своїх рейдів.

За його словами, дії на території Курської області мають на меті 3 завдання:

стратегічне – створення сильної позиції України на переговорах з новим президентом Сполучених Штатів;

– створення сильної позиції України на переговорах з новим президентом Сполучених Штатів; оперативне – досягнення змін на фронті. Мовиться про дилему російського командування, звідки брати резерви для оборони Курської області;

– досягнення змін на фронті. Мовиться про дилему російського командування, звідки брати резерви для оборони Курської області; тактичне – зміна ситуації на Сумщині.

Самусь пояснив, що ця нестандартна операція може розхитати російську концепцію війни. Річ у тім, що окупанти мають політичне завдання окупувати весь Донбас до президентських виборів у США. Вони теж готуються до приходу нового президента й це для них формування сильної позиції, бо в їхній концепції центр війни – Донбас. Тож тепер перед Кремлем постає дилема:

виводити резерви з Донбасу, фактично зупиняти наступ, відмовитися від політичного завдання і спробувати нейтралізувати загрозу в Курській області та на Півдні;

продовжувати наступ на Донбасі.

Самусь припустив мету операції у Курській області: дивіться відео

Експерт з національної безпеки Іван Варченко пояснив, що для переговорного процесу між Україною та Росією, нашій державі потрібні сильні позиції. Водночас для проведення операцій, які б розширювали фронт, відтягували сили ворога та створювали додаткові точки тиску на ворога, Силам оборони потрібні значні людські та технічні ресурси.

Якщо достатньо ресурсів, то удари по російській території дозволили б відтягувати окупаційні сили з інших напрямків. Це полегшило б роботу тим підрозділам, які тривалий час перебували в обороні,

– підкреслив Варченко.

Як події в Курській області можуть зіграти на руку Україні

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що активні дії у Курській області Росії змусять росіян послабити інші ділянки фронту, щоб стримувати тиск на кордоні з Україною.

Так, якщо ворог зніме навіть одну бригаду зі Східного фронту та перекине її у Курську область, це, на думку Світана, зменшить тиск на українські війська на Донеччині.

Нині невідомо, що саме відбувається на території Курської області. Утім, як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, там може формуватися санітарна зона. Зокрема, тут є кілька цікавих фактів:

російське місто Суджа розташоване менш ніж за 10 кілометрів від кордону з Україною;

до цього населеного пункту веде основна логістична траса;

частково місто було близьким до повної евакуації населення, звідти уже вивезти чимало людей, тому там небагато цивільних.

До Суджі немає населених пунктів, там – відкрите поле, магістраль. А сам населений пункт може використовуватися для укриття, тобто збереження якихось стабільних позицій.

Де розташована російська Суджа: показуємо на карті

"Якщо станеться так, що до Суджі територія перетвориться на сіру зону, – а це вже відбувається, – то це буде непогано. Це буде на користь для нас", – додав Коваленко.

Коваленко припустив, що на території Росії формується санітарна зона: дивіться відео

Окрім покращення переговорних позицій України, ситуація на Курщині має і тактичні ходи. Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник зауважив, що місто Суджа є логістичним центром, який забезпечує вороже угруповання "Північ". А місцева газорозподільча станція, яка забезпечує постачання до Угорщини, також може стати елементом тиску на Кремль.

Не варто забувати й про втрати, яких Росія зазнає на своїй же території. Зокрема, за цей час вже було знищено два російських гелікоптери Ка-52 та один Мі-28. Водночас російські військові здаються в полон.

Найголовніше, це фантастичний ляпас Владіміру Путіну, який не може гарантувати недоторканність російських кордонів,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Чи перекине Росія війська з гарячих напрямків

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Росія може залучити для оборони Курської області ті резерви, які могла планувати використовувати на Донеччині чи Харківщині.

"Росія вже зараз може перекидати ті сили, які в перспективі могли б поїхати під Покровськ, Торецьк чи під Часів Яр. Ці війська не поїдуть на Схід, а будуть відправлені у Суджу та довколишні села", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Що ж стосується тих окупаційних військ, які зараз перебувають на Сході України, то нині немає інформації, що Москва вирішила передислоковувати певні резерви у Курську область. Однак це може змінитися.

"Не виключено, що будуть певні переформатування на фронті й Росія буде змушена відтягувати свої сили. Це може бути з часом, поки говорити зарано. На цьому етапі можна сказати, що певні резерви, які Росія могла б застосувати на інших напрямках, зокрема на Сході, – вона буде вимушена залучати у Курській області", – підсумував Мусієнко.

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Водночас військовий експерт і заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь переконаний, що загарбники не відмовляться від політичного завдання – повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

Можу припустити, що вони не відмовляться від свого політичного завдання окупувати весь Донбас й тому залізуть у пастку, яку самі створили, й вдаватимуть, що в Курській області нічого не відбувається,

– сказав військовий експерт.

На його думку, зараз може повторитися комбінація 2022 року, коли ЗСУ здійснювали маневри то на Харківському, то на Херсонському напрямку й у висновку Росія "пропустила обидва голи".

Чи спровокує це протести в Росії

Події на Курщині мають велике значення. Політолог Володимир Фесенко підкреслив, що вони демонструють те, що військові дії можуть йти не лише на території України.

"Це підіймає ціну війни для Росії. Рано чи пізно це впливатиме на суспільні настрої населення і поведінку російської влади", – зауважив Фесенко.

Натомість військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не вірить, що так званий "прорив" кордону якось вплине на настрої пересічних громадян країни-агресорки.

Не буде якоїсь хвилі незадоволення, протестів, якщо порівнювати, що Путін обіцяв росіянам у 2022 році та що вони мають у 2024. Цього ресурсу недостатньо, не варто очікувати загальної реакції від суспільства,

– наголосив Коваленко.

Кого Путін зробить цапом-відбувайлом

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що зараз на території Курської області може перебувати багато російських загарбників, які до цього марно намагалися захопити Харків, а потім їх відвели. Тож Кремль може зробити їх цапом-відбувайлом за "прорив" кордону.

Через таке ставлення російські військові у будь-який момент можуть вирішити перестати опиратися. Це не означає, що вони перейдуть на український бік, але можливе розхитування армії зсередини.

"Є багато різних варіантів, я дуже сподіваюся на це розхитування у російській армії, яке може бути викликане такими подіями", – зазначив Шейтельман.