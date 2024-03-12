"Ми нікуди не йдемо": легіон "Свобода Росії" обіцяє окупантам "неспокійну ніч"

12 березня члени легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" увійшли в прикордонну зону Росії. Вони заявили, що розпочинають операцію з визволення своєї країни від армії під керівництвом Путіна.

Вранці 12 березня легіон “Свобода Росії” оголосив про запуск операції в Курській та Бєлгородській областях під гаслом "за свободу росіян". Пізніше, вони повідомили про досягнення успіху в селі Тьоткіно.

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Обіцяють неспокійну ніч у Курську

Легіон "Свобода Росії" планує залишитися у селі Тьоткіно, що у Курській області, але подальші дії будуть залежати від розвитку подій.

Ми нікуди не ідемо. Інший момент, наскільки ми затримаємося в Курській та Бєлгородській областях,

– зазначив боєць легіону Олексій Барановський.

Він також зазначив, що елемент несподіванки був на боці легіону, тому російська армія була вимушена відступити вглиб своїх територій.

На цю мить бої трохи стихли і ситуація залишається в доволі підвішеному стані.

"Думаю, ніч у Курській області буде непроста", – додав Барановський.

Деталі операції легіонерів