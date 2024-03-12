"Ми нікуди не йдемо": легіон "Свобода Росії" обіцяє окупантам "неспокійну ніч"
Джерело:Андрій Цаплієнко
12 березня члени легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" увійшли в прикордонну зону Росії. Вони заявили, що розпочинають операцію з визволення своєї країни від армії під керівництвом Путіна.
Вранці 12 березня легіон “Свобода Росії” оголосив про запуск операції в Курській та Бєлгородській областях під гаслом "за свободу росіян". Пізніше, вони повідомили про досягнення успіху в селі Тьоткіно.
Дивіться також У Росії всюди палає: чи може похід добровольців вплинути на ситуацію на фронті
Обіцяють неспокійну ніч у Курську
Легіон "Свобода Росії" планує залишитися у селі Тьоткіно, що у Курській області, але подальші дії будуть залежати від розвитку подій.
Ми нікуди не ідемо. Інший момент, наскільки ми затримаємося в Курській та Бєлгородській областях,
– зазначив боєць легіону Олексій Барановський.
Він також зазначив, що елемент несподіванки був на боці легіону, тому російська армія була вимушена відступити вглиб своїх територій.
На цю мить бої трохи стихли і ситуація залишається в доволі підвішеному стані.
"Думаю, ніч у Курській області буде непроста", – додав Барановський.
Деталі операції легіонерів
- 12 березня група російських добровольців проникла через російський кордон. Вони оголосили про план "брати участь у виборах", з метою визволення російського народу від "кремлівської диктатури", що вказує на збільшення внутрішнього спротиву в країні проти режиму Путіна.
- У ГУР відреагували на це і зазначили, що ці підрозділи складаються з громадян Росії, які мають право діяти на своїй території за власним бажанням.
- Трохи згодом легіонери заявили про встановлення контролю над селищем Тьоткіно в Курській області. Вони опублікували відео, де видно, що російські сили покидають місцевість, залишаючи за собою техніку.