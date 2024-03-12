Нема чого голосувати бюлетенями, давайте голосувати калібром, – Сибірський батальйон до росіян

Російські добровольці прорвали кордон і зайшли на територію своєї батьківщини. Бійці записали звернення до росіян.

Зокрема, бійці Сибірського батальйону звернулися до своїх співгромадян із закликом ігнорувати "вибори". Відповідне відео опублікували вранці 12 березня.

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"Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках"

Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, повинен зробити правильний вибір,

– наголосив Сибірський батальйон.

Один із добровольців зазначив, що нема чого голосувати бюлетенями, краще голосувати калібром. Також воїн закликав росіян долучатися до Сибірського батальойону.

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Звернення російських добровольців до росіян: дивіться відео

Коротко, що цьому передувало