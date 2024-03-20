Служба безпеки працює: чи намагалась ФСБ заслати своїх агентів у Легіон "Свобода Росії"

Російські добровольчі формування проводять вже третій рейд на території Росії. Їхня операція триває одразу в двох областях країни-агресорки, а до лав добровольців приєднуються нові бійці.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар, додавши, що чимало російських солдатів і офіцерів не хочуть воювати. Вони намагаються різними способами уникнути участі в бойових діях.

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Хто саме приєднується до Легіону

Далеко не всі російські військові підтримують війну. Багато хто виїжджає за кордон, а якщо має можливість, то переходить до Легіону. Так само роблять цивільні. Їхня кількість зростає, особливо після проведення подібних операцій.

Це вже третій рейд на територію Росії. Кожен з них викликає інформаційний сплеск, бо це, мабуть, єдиний метод, яким можна відсторонити Владіміра Путіна від влади. Рішучі люди приходять до нас,

– наголосив Цезар.

Він додав, що у Росії є багато прихильників загиблого "опозиціонера" Олексія Навального. Вони зрозуміли, що мирний протест не працює, тому зараз дуже розчаровані. Тепер ці люди приєднуються до Легіону. Крім цього, добровольці постійно звертаються до російської опозиції та закликають її згуртуватися.

Чи намагалась ФСБ заслати своїх агентів

Для того, щоб потрапити до лав підрозділу, треба пройти ретельний відбір. Якщо росіяни хочуть приєднатися до добровольців, то важливо робити це тільки через офіційний чат-бот.

ФСБ створює десятки підставних каналів. Люди передають туди свої дані, їх арештують, а потім показують це по російському телебачені й кажуть нібито вони є українськими шпигунами,

– розповів Цезар.

Саме тому треба користуватися лише офіційним сайтом. У такому випадку інформація про людину зберігатиметься на окремих захищених серверах і ні до кого стороннього не потрапить.

"Противнику ще не вдалося заслати до наших рядів шпигунів. Наша Служба безпеки працює", – наголосив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

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