У Росії всюди палає: чи може похід добровольців вплинути на ситуацію на фронті

Бійці російських добровольчих формувань вранці 12 березня перетнули кордон з Росією у Бєлгородській та Курській областях. Вони повідомили про початок операції зі звільнення країни від путінської армії.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що ключовим у цій ситуації є те, що українці не беруть участі в боях на території Росії. Проти режиму виступили етнічні росіяни, які воюють у складі трьох підрозділів.

Читайте також Збивали дрони нафтобазами: усе, що відомо про вибухову ніч у Росії

Що відбувається у Росії

В армії окупантів відзвітували, що нібито було знищено сотню бійців, які намагалися прорвати кордон. Крім цього відрапортували про буцімто ліквідацію десятків одиниць техніки. Насправді відомо, що операція російських добровольців не закінчилася, а триває досі.

Попри це, будь-яку інформацію треба сприймати обережно. Не треба передчасно сподіватися, що Росія починає розвалюватися. Адже подібні рейди відбуваються не вперше.

Для нас найкращий варіант, якщо ці підрозділи зайдуть в славнозвісне селище Шебекіно, а там до них вийдуть місцеві громадяни й попросять скотч та зроблять наліпки, щоб відмежуватися від росіян. А далі скажуть, що готові рухатися з ними,

– сказав Іван Ступак.

Якби з кожним звільненим населеним пунктом, людей ставало б тільки більше, то це справді хороший розвиток подій. Але, судячи з реалій, у яких живуть росіяни, то ця операція може тривати від декількох годин до декількох днів.

Рано чи пізно росіяни використають авіацію. Вони вже це роблять для того, щоб бомбити позиції, знищувати людей, які борються за свою свободу і за нашу з вами також,

– додав Ступак.

Відтак легіону "Свобода Росії" та іншим формуванням доведеться повертатися назад. Також можна припустити, що росіяни будуть змушені перевести до цих прикордонних регіонів резерви, які готували до прориву на території України.

Треба відзначити, що сьогодні просто джекпот. У Росії всюди палає. Наприклад, регіони де РДК "хазяйнує", чи області, де прилітає по нафтопереробній галузі. У мене вся новинна стрічка в пожежах і всі вони на території Росії,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Як рейд росіян вплине на ситуацію на фронті

Варіант, що Росія забере техніку з України та перекине у Бєлгород, – можливий. Але не варто забувати, що після невдалого заколоту Євгєнія Пригожина було ухвалене рішення про посилення росгвардії. Вона отримала важку техніку на випадок таких "неприємних" ситуацій всередині Росії.

Якщо там міноборони не може впоратися, то росгвардія допомагає, і навпаки. Тому я думаю, що сил повинно вистачати, можуть ще зняти якісь резерви,

– припустив Іван Ступак.

Він додав, що як варіант можна розглянути перекидання підрозділів з Куп'янського напрямку, бо звідти це вдасться зробити максимально швидко. Або, наприклад, забрати певну кількість людей з окупованої Донецької області.

Однак варто розуміти, що мовиться лише про одну – дві тисячі бійців і кілька десятків одиниць техніки. До того ж все це зараз лише на рівні припущень.

Російські добровольці прорвали кордон: актуальні новини