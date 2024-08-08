"Для Росії це лише початок", – у Зеленського прокоментували ситуацію на Курщині

Росія має відчути справжню війну на своїх територіях. Там виявилися неготові до подій, які сталися упродовж останніх днів.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія використовує власні прикордонні території у війні проти України. Курська область сьогодні – загроза для Сумської області, Бєлгородська область сьогодні – загроза для Харківської тощо.

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Що відбувається в Курській області

Як наголосив Подоляк, окупанти понаставляли вздовж прикордоння різну ствольну артилерію, РСЗВ, балістику. Крім того, росіяни наробили багато невеликих військових аеродромів на відстані 10 – 15 кілометрів від кордону. Там фактично злітають винищувачі з КАБами, які потім запускають по наших людях. Не варто забувати і про ДРГ, які час від часу проникають до України з Курської області.

Насправді протидіяти цьому можливо. Є два варіанти. Перший – створити санітарну зону за допомогою певних операцій. Тоді вдасться відтіснити ворога на певну відстань, аби він не міг регулярно обстрілювати територію України. Інший варіант – системні далекобійні удари по території ворога.

Ще раз, ми не кажемо, що Україна щось робить з цього. Але це два шляхи, які допоможуть убезпечити цивільне населення від геноцидних практик, які використовує Росії. Ці два типи ведення оборонної війни прописані в міжнародному праві,

– наголосив Подоляк.

Упродовж останніх кількох місяців росіяни почали аж надто нахабно себе поводити щодо України. Там стверджували, що ще "буквально трішки – і вийде все дотиснути". Але це велика помилка. Усе тільки починається.

Дивіться інтерв'ю з радником голови ОП Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу о 17:00.

Росія виявилася неготовою до масштабування війни. У неї дійсно сконцентровані великі ресурси безпосередньо на лінії фронту. Але резервів для захисту самої території Росії, виявляється, недостатньо.

Якщо війна буде масштабуватися на території Росії, то там будуть зовсім інші процеси. Набагато швидші та драматичніші для Росії. Вони так і не зрозуміли, що війна, яку там вважали "бліцкригом", вже йде 2,5 роки. Вона точно не закінчиться на умовах Росії. Це тільки для них початок. Росія має відчути війну. І принаймні на тих територіях, які біля кордону України, це відчувають. Не розуміють, як так. Просто "визжать". Як це ми маємо евакуюватись? Але це ви невмотивовано напали на нашу країну. Це ви два з половиною роки атакує ракетами і дронами наші землі. Це ви загеноцидили десятки тисяч наших людей,

– наголосив Подоляк.