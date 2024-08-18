Через брак кадрів росіяни кинули на Курщину "космічну піхоту": вже зазнає втрат, – ЗМІ

Українські захисники успішно просуваються в Курській області. Через брак кадрів росіяни кинули туди "космічну піхоту".

Так, у мотострільці списали військових з підрозділів так званих "ВКС" – повітряно-космічних сил Росії, включно зі станціями попередження про ядерний удар, а також полками важких бомбардувальників. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на джерело та відкриті дані, передає 24 Канал.

Зверніть увагу ЗСУ знищили ще один міст: все про операцію на Курщині

Росія кинула в Курську область "космічну піхоту"

За даними росЗМІ, мотострілецький полк з військовослужбовців "ВКС" нібито створили у травні – червні для групи прикриття кордону. У прикордонні райони "космічна піхота" прибула начебто за кілька тижнів до прориву в Курській області.

Співрозмовник видання зазначив, що підрозділу увійшли бійці рот охорони, інженери, механіки й невелика кількість офіцерів з льотного складу. Їх відрядили до піхоти з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Біла" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області. На всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких окупанти запускають ракети по Україні.

Окрім того, є військовослужбовці одного з російських космодромів, персонал спеціальних складів "ВКС" і радіолокаційних станцій "Воронеж". ЗМІ пишуть, що ці станції виставлені вздовж кордонів Росії для "попередження ядерного удару".

До речі, "космічна піхота" вже зазнає втрат. Так, за даними видання, у боях під Кореневим зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області. Цікаво, що це об'єкт підвищеної секретності, де агресор зберігає ракети й супутники.

ЗМІ припускають, що мотострілецькі "ВКС", ймовірно, також були в колоні техніки, яку розбили під Рильськом Курської області у ніч на 9 серпня. Пишуть, що того ж дня в цьому місці було поранено 22-річного сержанта "ВКС" В'ячеслава Бондаренка, переведеного з авіабази важких бомбардувальників у Амурській області.