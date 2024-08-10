"Червоні лінії" Путіна – лише слова, а Росія не така сильна, –The Guardian про події на Курщині

"Прорив" у Курській області продемонстрував світу, що Росія не така сильна, як дехто може вважати. Попри скептицизм деяких експертів, ця стратегія показала свою цінність.

Про це заявила американська науковиця, яка досліджує питання війни Росії в Україні, Джейд Мак-Глінн. Вона вважає, що це доволі успішний крок.

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"Прорив" на Курщині – успішна політична стратегія

Мак-Глінн зауважила, що "прорив" у Курській області як політична стратегія дуже успішна.

"Що стосується військової стратегії, я залишаюся трохи спантеличеною, але як політична стратегія вона була дуже успішною", – сказала експертка.

Науковиця також додала, що події на Курщині показали слабкість Росії.

Це ще раз свідчить про те, що "червоні лінії" Путіна – це лише слова, і що Росія не така сильна, як декому здається,

– зауважила Мак-Глінн.

У The Guardian також зауважили, що експерти переважно скептично сприймали цінність "прориву" у Курській області. Усе значно змінилося, як тільки вони побачили "прогрес на місці".

"Це відбулося в той час, коли Київ відчуває зростальний тиск на фронті на Донбасі", – зауважили у виданні.

Водночас у США побоюються, що Росія може помститися Заходу за те, що Україна нібито використовує надану зброю на російській території. Особливо, росіяни переймаються, що під час "прориву" в Курській області можуть бути застосовані винищувачі F-16.