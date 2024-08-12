Взяли у полон одразу 30 полонених росіян: DeepState опублікував епічне відео з Курської області

Ще у перші дні операції у Курської області "диверсантам" вдалося захопити у полон десятки полонених російських військовослужбовців. Чимало з них строковиків.

Раніше зазначалося, що за оборону Курської області відповідали строковики та кадирівці. Втім, останні нібито накивали п'ятами, а першим нічого не лишалося, як скласти зброю, аби врятувати свої життя.

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Суттєве поповнення обмінного складу

Так, DeepState поширив архівне відео, на якому "диверсанти" беруть у полон 29 окупантів. Це відбувалося ще у перші дні операції у Курській області, яка почалася 6 серпня вранці.

Як "диверсанти" захоплювали росіян у полон: дивіться відео

11 серпня проєкт "Хочу жить" опублікував відео з черговою партією полонених. Цього разу ними виявилися кадирівці – бійці чеченського спецпідрозділу "Ахмат", якому було доручено захищати Курській область.

Чеченські бойовики зізналися, що намагалися тікати, оскільки їхній ватажок – Кадиров – наказав ніколи не здаватися в полон. Однак, зрештою, вони вирішили не чинити опір і здатися у полон без бою.