У ЗСУ сказали, на якому напрямку в Україні стало легше після початку Курської операції

6 серпня стався прорив кордону у Курській області, на оборону якого Росія поставила строковиків та кадирівців. Тепер Кремль змушений перекидати туди додаткові сили, аби стримати наступ ЗСУ.

У США наразі намагаються підрахувати точну кількість військових, яких Москва перекинула з окупованої території України до Курщини. Йдеться про кілька тисяч військовослужбовців.

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Окупанти переміщають сили з Куп'янського напрямку

Так, із початком наступу у Курській області значно зменшився тиск окупантів на Куп'янському напрямку. Про це сказав очільник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак.

За його словами, помічені перекидання ворожих сил, зняття резервів та відправлення їх на Курський напрямок.

Бицак наголосив, що наразі загарбники мають намір захопити Борову. Однак реалізуваи цей план їм наразі не під силу. Ворог втрачає багато особового складу.

На Куп'янському напрямку угруповання противника значно зменшилося.

Раніше військові зазначали, що Курська операція наразі не вплинула на ситуацію на Донеччині та Луганщині. Там триває російський наступ.

У ЗСУ розраховували, що Курська операція відтягне зі Сходу та Півдня набагато більше сил, ніж це сталося насправді.

Також в ISW визначили, звідки і які саме сили Кремль міг перекинути на оборону Курської області.