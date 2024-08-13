Путін змінив "куратора КТО" у Курській області: хто ним став

Владімір Путін вирішив змінити "координатора режиму контртерористичної операції" у Курській області. Цю операцію очолив колишній охоронець російського президента – Алєксєй Дюмін.

Про це повідомляють російські ЗМІ. До того як очолити оборону Курської області Дюмін був причетний до анексії українського Криму у 2014 році, передає 24 Канал.

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Ексохоронець Путіна очолив "КТО" у Курській області

Російські пропагандисти, з посиланням на слова депутата Держдуми Ніколая Іванова, зазначили, що Алєксєя Дюміна Путін запросив на нараду 12 серпня та доручив генералу командувати проведенням "режиму контртерористичної операції" у Курській області.

За словами російського посадовця, головне завдання, яке поставив Путін Дюміну – "розгромити українські війська на території Курської області". Водночас очікується, що путінський генерал не буде безпосередньо командувати військами Росії, але він повинен забезпечити для них "найсприятливіші умови" у регіоні.

В оборонному комітеті Держдуми російським пропагандистам "не змогли підтвердити цю інформацію". Однак про нове призначення Дюміна писали й "Z-блогери".

До цього "режим КТО" у Курській області очолював директор ФСБ Алєксандр Бортніков.

Що відомо про Алєксєя Дюміна

Цікавим є той факт, що Алєксєй Дюмін народився в місті Курськ у Росії. Путінський генерал має військову освіту, у 1994 році він закінчив Воронезьке вище військове інженерне училище радіоелектроніки.

Наступного року він почав працювати у Федеральній службі безпеки Росії, спочатку співпрацюючи з Борісом Єльциним, а потім перейшов на роботу до Владіміра Путіна. У 2008 році він обійняв посаду начальника служби безпеки президента, а також був його особистим ад'ютантом і охоронцем.

Дюміна також пов'язують з подіями навколо України, зокрема, з анексією Криму у 2014 році. У той час він обіймав посаду заступника керівника російського ГРУ, відіграючи значну роль у плануванні окупації півострова. Крім того, вважається, що генерал відіграв важливу роль в організації операції, яка сприяла евакуації колишнього президента Віктора Януковича до Росії в ніч на 23 лютого 2014 року.

Також Дюмін був командувачем Сил спеціальних операцій Росії. До 2024 року російський генерал обіймав посаду губернатора Тульської області. 29 травня 2024 року Путін призначив Алєксія Дюміна секретарем Державної ради.

На новій посаді Путін доручив своєму ексохоронцю займатися оборонно-промисловим комплексом країни-агресора, а також питаннями спорту і Держради.