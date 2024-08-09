У мережі показали нову партію російських полонених на Курщині
"Прорив" у Курській області призвів до того, що декілька груп російських військовослужбовців потрапили у полон. У мережі показали кадри із нібито новими бранцями.
Подейкують, що росіян взяли під Суджею. Відповідні кадри з'явилися у соцмережах увечері 9 серпня, пише 24 Канал.
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У полон, ймовірно, взяли 20 росіян
Російські військові у Курській області масово здаються у полон ще перших днів "прориву" – десятками та ще й із піднятими білими прапорами.
У телеграм-каналах кажуть, що цього разу попередньо у полон потрапили щонайменше 20 росіян. На відео видно, як вони сидять із зав'язаними руками та із жовтими і блакитними стрічками на обличчях.
У мережі показали кадри із полоненими росіянами: дивіться відео
До слова, ввечері 9 серпня у мережі опублікували відео, де українські військові заявляють, що місто Суджа перебуває під контролем ЗСУ. Зауважимо, що офіційної інформації про присутність ЗСУ у Курській області не було.
Новини такі: в місті спокійно, все ціле. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр,
– зазначають військові у відео.