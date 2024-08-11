Путін вже не той: про що свідчить поведінка диктатора щодо Курщини

Після так званого "прориву" кордону у Курській області Владімір Путін скликав засідання радбезу. Очільник Кремля мав вигляд "блідої молі" та називав це нібито "провокацією".

Політолог Олег Лісний зауважив 24 Каналу, що Путіну було дуже не весело і це зовсім не схоже на того диктатора, який був ще 2 роки тому. Партнери очікували ескалації через ситуацію на Курщині, але цього не сталося.

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Путін перед вибором

"Усі очікували, що Путін одразу схопиться за свою ядерну "палицю" та буде нею усіх лякати. Ні, він схопився за папірець, читав його й усім було сумно", – сказав політолог.

На його думку, Путіну, який дуже любить символізм, зараз мало б бути непереливки, адже один Курськ диктатор вже втратив. Мовиться про підводний човен Курськ, який затонув у серпні 2000 року. Та й загалом серпень завжди був невдалим місяцем для Російської імперії.

Путін як "великий історик" чудово знає це, тому такий невеселий і тому не може ухвалити рішення. Щодо підводного човна "Курськ" довго не ухвалювали рішення, поки там всі не загинули. Так само може бути і з Курщиною – поки вона не "потоне" Путін думатиме, що воно вирішиться,

– наголосив політолог.

Що відомо про аварію "Курська" У серпні 2000 року російський атомний підводний корабель "Курськ" був на навчаннях у Баренцевому морі. Причиною аварії став вибух практичної торпеди і судно пішло на дно. Частина екіпажу загинула одразу, частина змогла вижити. Але через те, що Росія тягнула з пошуками і не дозволила одразу іншим країнам допомогти – решта екіпажу також загинула. Водночас Путін, який тоді був у відпустці, навіть не перервав її. Поведінка диктатора викликала шквал критики в його бік.

Нині авторитет Путіна спирається на медійну машину Росії, яка своєю чергою намагається приглушити інформацію щодо Курщини. Поки це працює, але очільнику Кремля все одно треба ухвалювати рішення: або перекидати туди війська із території України, або удати, що нічого не відбувається і втрачати території.

"З огляду на те, як поводить себе Путін і його генералітет – рішення літає десь між "вежами". Його ще немає", – підсумував політолог.