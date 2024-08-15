Постраждали всі: що втратила економіка Росії в прикордонних областях

Події на Курщині матимуть серйозні економічний вплив і позначаться на житті росіян. Втім збитки варто оцінювати сукупно у всіх прикордонних до України областях за останні 2 роки.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що треба звернути особливу увагу на регіони, де через війну зупинили авіасполучення. Їх у Росії 11.

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З якими проблемами зіткнулася Росія

Авіасполучення зупинене над великими сільськогосподарськими регіонами, серед них і Курщина. Ці області виготовляють понад третину усієї сільськогосподарської продукції Росії. Якщо говорити про тваринництво, то цифра ще більша.

Найбільші виробники дуже активно розвивали виробництва саме у цих регіонах. Зараз практично все це закінчилося. Всі компанії постраждали й залишилися без будь-яких перспектив,

– зауважив Мілов.

Тепер власники підприємств мають думати про те, щоб вивести звідти свій бізнес. Ба більше, Росія втратила ще частину території. Для сільськогосподарського сектора – це надзвичайно великі збитки.

Крім того, ми стали свідками великого переміщення людей. Місцеві виїжджають з прикордонних регіонів, а можливості працевлаштуватися деінде у них нема. Це також великі витрати.

Владімір Путін поставив під дуже серйозний економічний удар всі області, які прилягають до України. Вони були важливими постачальниками аграрної продукції, а зараз мовиться про повну евакуацію та зупинку бізнесу,

– додав Мілов.

Це не фатальний удар, але навіть з огляду на це, Путін створив навколо стільки серйозних проблем, що поки не доводиться говорити про щось хороше для економіки Росії.