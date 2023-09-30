Знаємо, що нафта просто так не горить, – мер Надвірної про вибух на Прикарпатті
Джерело:фейсбук Зіновія Андрійовича
30 вересня стався вибух на нафтопроводі на Прикарпатті. Ситуацію з місця події вже прокоментував міський голова Надвірної Зиновій Андрійович.
Він зняв звернення для мешканців громади. У ньому наголосив, що на місці вибуху на нафтопроводі працюють відповідні служби. Зокрема, правоохоронні, щоб можна бути дізнатися причину та мати аналіз того, що сталося 30 вересня біля села Стримба.
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Натякнув на можливий підпал
За словами Зиновія Андрійовича, здійснюються відповідні кроки, щоб встановити причину. Міський голова припустив, що міг статися підпал. Він додав, що не фахівець, але пройшовши уздовж берегу річки Стримба декілька сотень метрів зауважив великі обсяги розливу палива.
Знаємо, що нафта просто так від недопалка не горить. Невідомо, що відбулося. Дивна, дивна ситуація,
– зазначив він.
Міський голова Надвірної зазначив, що відповідний нафтопровід кілька разів лагодили. Він вкотре додав, що не є фахівцем. І що працюють всі відповідні служби.
Що відомо про вибух на нафтопроводі
- Як зазначають у ДСНС, прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області стався близько 17:00. Сталося це поблизу села Стримба, що у Надвірнянському районі.
- За наявними даними, стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів. Внаслідок цього зафіксували розлиття нафтопродуктів уздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.
- Відомо, що внаслідок вибуху постраждали люди. До Надвірнянської центральної районної лікарні доправили 6 людей з опіками різного ступеню. Двоє діточок, а також четверо дорослих.
- Згодом у ДСНС зазначили, що о 17:54 вдалося ліквідувати пожежі розлитих нафтопродуктів на площі 100 квадратних метрів, а також допоміжної споруди на площі 20 квадратних метрів. Власне, спалахнули вони внаслідок пориву нафтопроводу неподалік села Стримба, що у Надвірнянському районі.
- Звернімо увагу, що розлита у річку Стримба нафта може мати негативні екологічні наслідки для регіону. Водночас міський голова Надвірної закликав громаду зберігати спокій.