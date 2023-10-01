Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: діти перебувають у тяжкому стані з сильними опіками

Внаслідок прориву нафтопроводу 30 вересня постраждали двоє хлопчиків. Вони перебувають у лікарні з важкими опіками.

Постраждалим всього 8 та 11 років. Вони живуть у селі Стримба, де і трапився прорив.

До теми Двоє дітей і троє дорослих – у критичному стані: що відомо про постраждалих на Прикарпатті

Діти – у важкому стані

Постраждалі хлопчики перебувають в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Головний лікар медзакладу Тарас Мельник повідомив, що їхній стан — вкрай важкий. У дітей — 80 та 85% опіків тіла.

Вони – в тяжкому опіковому шоку. Наразі виводимо дітей з нього. Діти перебувають на штучній вентиляції легенів. 30 вересня та 1 жовтня медики прооперували пацієнтів. 85% глибокого опіку в меншої дитини, в іншої – 80%. До того ж важкий опік дихальних шляхів. Одних інфузійних розчинів на добу йде 8 літрів,

– зазначив лікар.

Він підсумував, що діти всім забезпечені на 100%.

Дивіться відео з лікарні (джерело – "Радіо Свобода")

Варто прочитати Пожежу на нафтопроводі Прикарпаття ліквідували: рятувальники показали, як гасили займання

Коротко про прорив нафтопроводу на Прикарпатті

Речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович у коментарі 24 Каналу повідомила, що внаслідок прориву на нафтопроводі сталося займання нафтопродуктів. Згодом у ДСНС зазначили, що прорив діаметром 150 міліметрів стався о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району. Нафтопродукти розлилися вздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Після цього виникло займання, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Міський голова Надвірної Зіновій Андрійович одразу після інциденту заявив, що наразі здійснюють відповідні кроки, щоб встановити причину вибуху, адже міг статися підпал. Він додав, що не фахівець, але побачив великі обсяги розливу палива, пройшовши уздовж берегу річки Стримба декілька сотень метрів.

Знаємо, що нафта просто так від недопалка не горить. Невідомо, що відбулося. Дивна, дивна ситуація,

– зазначив мер.

Він підсумував, що цей нафтопровід кілька разів лагодили.