У Німеччині померли двоє постраждалих від прориву нафтопроводу на Прикарпатті

11 жовтня 2023, 13:25
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Джерело:

Івано-Франківська ОВА

У селі Стримба 30 вересня стався прорив нафтопроводу. Повідомляли про п'ятьох постраждалих, четверо з яких лікували у Німеччині.

Двоє людей, які травмувалися внаслідок прориву нафтопроводу у селі Стримба в Івано-Франківській області, померли в Німеччині. Водночас там досі перебуває ще двоє людей.

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Оголосили триденну жалобу

Міський голова Надвірнянської громади повідомив, що з 11 до 13 жовтня у громаді оголошено жалобу.

Він повідомив, що померли 35-річний чоловік та 39-річна жінка. 

Надвірнянська громада висловлює слова співчуття родинам померлих. Надвірнянська міська рада візьме на себе всі витрати, щоб доставити померлих людей з Німеччини,
– сказав Андрійович.

Він також зазначив, що померла жінка – дружина Василя Гладиша, якого 11 жовтня транспортували з Львівського опікового центру на лікування та реабілітацію у Фінляндію.

За життя померлих боролися німецькі фахівці. Зараз на лікуванні перебуває двоє хлопчиків із важкими опіковими травмами.

Прорив нафтопроводу на річці Стримба: коротко

  • 30 вересня у селі Стримба відбувся прорив нафтопроводу. На місці зайнялась пожежа. Згодом у ДСНС зазначили, що її вдалося ліквідувати. Нафтопродукти розлилися на площі 100 квадратних метрів, а також допоміжної споруди на площі 20 квадратних метрів.
  • У річку Стримба потрапили нафтопродукти. Показники перевищували норму для водойм, які мають задовольняти питні та побутово-господарські потреби, у 25 разів.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі нафтопродуктів. Фахівці з'ясовують обставини та причину займання. Правоохоронці додатково оглянули місце події та вилучили речові докази. Має відбутися низка експертиз.
Автор: Вікторія Кульженко