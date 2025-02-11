ДБР відмовили в бойовому імунітеті для генералів у справі про "провал оборони на Харківщині"
- ДБР не знайшло підстав для надання бойового імунітету генералам Юрію Галушкіну, Артуру Горбенку та полковнику Іллі Лапіну у справі про втрату територій на Харківщині.
- Галушкіна, Горбенка і Лапіна звинувачують у неналежній організації оборони, що призвела до втрати територій і невідповідності дій статутам ЗСУ.
ДБР не знайшло підстав для застосування бойового імунітету до бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллі Лапіна. Слідство вважає, що їхні дії безпосередньо вплинули на втрату територій на 6,5 кілометрів вглиб.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковника Вадима Приймачка в коментарі УП.
Дивіться також Знущалися з українських військовополонених на Харківщині: заочно судитимуть двох окупантів
Чому генералам відмовили у бойовому імунітеті
Полковник Приймачок зазначає, що слідчі ДБР від початку розслідування розглядали можливість надання бойового імунітету підозрюваним у провалі оборони на Харківщині, але не виявили для цього підстав.
Експерти з'ясували, що дії Галушкіна, Горбенка і Лапіна перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку із тим, що втрачена частина територій держави вглиб на 6,5 кілометра, особовий склад і військова техніка,
– наголосив він.
Що таке бойовий імунітет
Бойовий імунітет – це принцип, який забезпечує захист військових командирів та військовослужбовців від кримінальної відповідальності за дії, вчинені під час виконання бойових завдань у ході воєнних дій.
Це означає, що військові, які перебувають в зоні бойових дій, можуть бути звільнені від відповідальності за деякі дії, якщо вони були необхідні для виконання бойового завдання або захисту країни. Однак цей принцип не є абсолютним і застосовується лише за умови, що дії військових відповідали вимогам законів війни.
В чому звинувачують Галушкіна, Горбенка і Лапіна
- Слідчими ДБР було відкрито кримінальне провадження 11 травня 2024 року. Підставою стало те, що напередодні приданий до 125 бригади ТРО 415 батальйон відійшов зі Стрілечої до Глибокого без попереднього погодження зі своїм командуванням. Бійці пішли з першого рубежу на другий, де продовжили тримати оборону. Водночас в ДБР немає інформації про випадки, коли хтось із них пішов у СЗЧ.
- Наразі бійці 415 батальйону перебувають під слідством за самовільне залишення поля бою, однак жоден з них ще не отримав підозру.
- ДБР підозрює колишнього командувача ОСУВ "Хортиця" Юрія Галушкіна, командира 125 бригади ТРО Артура Горбенка і командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна в тому, що оборона на Харківщині проводилася не відповідно до статутів ЗСУ.
- Командирів також звинувачують у "неналежному облаштуванні фортифікацій". На першому рубежі оборони військові звели опорні пункти, встановили інженерні загородження та мінні поля, однак, за висновками слідства, цих укріплень виявилося недостатньо для стримування противника.