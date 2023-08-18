Яке тактичне значення має прорив оборони росіян поблизу Роботиного: в ISW проаналізувати наступ
Джерело:ISW
Сили оборони просунулись поблизу селища Роботине та Урожайне на Південному напрямку. Ймовірно, це має велике тактичне значення через структуру оборонних рубежів російських загарбників.
Успіхи ЗСУ проаналізували в Інституту вивчення війни (ISW). В актуальному звіті аналітики також оцінили триешелоновану лінію російської оборони на півдні України.
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Зокрема, лінія оборони складається:
- з першої лінії мінних полів глибиною кілька кілометрів,
- другої лінії з артилерією, технікою та особовим складом,
- а також третьої лінії тилових позицій, яка призначена для накопичення та збереження ресурсів.
Що означає прорив оборони біля Роботиного
Прорив лінії оборони в кількох населених пунктах може дозволити українським військам розпочати операції в районах за найгустішими мінними полями, вважають фахівці.
Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть не надто сильно заміновані, то це, ймовірно, сприятиме більш стрімкому наступу України,
– йдеться у звіті.
Аналітики вважають, що російським силам не вистачає значних оперативних резервів, а зусилля окупантів щодо утримання цих населених пунктів замість виведення своїх військ означають, що українським силам, ймовірно, довелося повністю послабити російські підрозділи перед наступом.
В ISW відзначили, що ймовірність того, що російським силам доведеться відійти на другорядні підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки у разі прориву українських військ, – зростає.
Що цьому передувало
- Упродовж останнього тижня Сили оборони України наростили й продовжили наступ на Півдні. Наші військові впритул підійшли до Роботиного. У мережі навіть з'являлися кадри з цього села.
- ЗСУ звільнили населений пункт Урожайне – це просування дає змогу наблизитися до основної лінії оборони окупантів і створює їм певні проблеми.
- Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомляв про успіхи наших військових південніше від Урожайного. Бійці закріплюються на цих рубежах.