Путін прагне стратегічного прориву на новому напрямку: генерал армії оцінив спроможність ворога

Російський диктатор Владімір Путін намагається стратегічно просунутися на новому напрямку – Сумщині. Цю ділянку він вважає перспективною не лише для локальних наступальних дій та створення "буферних зон", а й подальшого захоплення нових територій.

Основна причина – відсутність потужних укріплень, як-от на Покровському чи частково Запорізькому напрямках. Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що за умови накопичення близько 50 – 60 тисяч осіб російські війська можуть просуватися в напрямку Сум з поступовим охопленням міста.

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Чи зможе Росія найближчим часом дійти до Сум

Маломуж зазначив, що ключова мета росіян – завдавати системних ударів не лише ракетами типу "Ураган" або іншими засобами з дальністю 100 – 150 кілометрів, а й звичайною ствольною артилерією, яка може вражати цілі на відстані 15 – 40 кілометрів. Ворог прагне обстрілювати передові позиції, завдати ударів безпосередньо по Сумах та його критичних об'єктах.

Ми знаємо про такі плани ворога,

– зазначив він.

На кордоні вже відбулися перші бої. У Юнаківській громаді та інших секторах, де ворог просунувся, українські військові створили потужні укріплені позиції. Вони не на лінії кордону, але розташовані тактично правильно – щоб не допустити подальшого просування. Саме в цих зонах зараз тривають запеклі бої. Наші сили стримують противника та завдають ударів по передових силах і резервах, які підтягуються під Сумську область.

Можливі локальні прориви на окремих ділянках фронту. Але Україна постійно підтягує резерви, засоби вогневого ураження. Зараз активізується контрбатарейна боротьба з використанням новітніх технологій. Завдяки цьому, ймовірно, перевага залишиться за Силами оборони, і ворог не зможе просуватися далі, як це було в попередні 2 тижні.

На стратегічний наступ, зокрема спробу охоплення Сум, у ворога наразі немає ресурсів,

– зазначив Микола Маломуж.

Крім того, ЗСУ тримають потужні рубежі на Курському напрямку, займаючи панівні висоти. Там зосереджена велика кількість російських сил, які вони не можуть перекинути на Сумщину. Бійці не лише стримують ворога, а й активно знищують його ресурси – підрозділи високого рівня підготовки, як-от десантники та морська піхота.

Також успішні дії ЗСУ тривають на Бєлгородському напрямку, де вони закріпилися на плацдармах. Це змушує Росію утримувати там додаткові сили, які могли б бути перекинуті на Сумщину чи інші напрямки бойових дій. У такий спосіб наші військові ефективно розтягують ресурси ворога та знижують його наступальний потенціал.

Яких бійців Росія кидає на Сумщину

Російське командування кидає на Сумщину переважно мобілізованих, які пройшли лише місячну підготовку. Їх використовують як "гарматне м'ясо", озброюючи дешевими засобами пересування – квадроциклами, мотоциклами, іншою легкою технікою. Їм дається просте завдання: прориватися вперед на будь-які позиції. Ті, хто виживе, повинні закріплюватися на місці. За ними вже заходять інші, більш досвідчені сили.

Після "мобіків" на поле бою виходять підрозділи спецпризначення. Це військовослужбовці, які мають навички штурму, закріплення на місцевості та створення плацдармів для подальших наступів. За словами генерала армії, зафіксована присутність повітряно-десантних військ, однієї бригади морської піхоти та парашутно-десантного полку.

До цього контингенту входять як нещодавно мобілізовані, так і більш досвідчені військові, зокрема ті, що брали участь у боях на Курському напрямку. Загалом – це змішане формування: на передовій переважно недосвідчені мобілізовані, які знищуються в середньому на 80 – 90%, а за ними просуваються основні сили, що також зазнають значних втрат.

Системної концентрації високотехнологічних ударних угруповань на Сумщині наразі не спостерігається,

– зазначив Микола Маломуж.

У ворога немає можливості зосередити тут великі сили з високоточним озброєнням, сучасною технікою, боєприпасами та авіацією. Причина – загрози на інших напрямках: у Харківській області, на Білгородщині, Покровському та Запорізькому напрямках. Там ЗСУ не лише утримують позиції, а й проводять контратаки.

Бої на Сумщині: дивіться на карті

Внаслідок цього російське командування змушене маневрувати та намагатися підтягувати нові сили, але реальних ресурсів високопрофесійного рівня для стратегічного прориву на Сумщині у них наразі недостатньо.