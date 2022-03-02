Прорив теплотраси у Києві поремонтують до ранку, – Геращенко

Росія 2 березня завдала удару по Центральному вокзалу Києва. Серйозно постраждала велика теплотраса. Антон Геращенко розповів, що її поремонтують до ранку.

Радник міністра внутрішніх справ Геращенко заявив, що ПВО героїчно збила ворожу ракету. Ворог цілився в один з центрів управління. Удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Зауважте Цілились по Міноборони, а уламки ракети влучили у вокзал, – ЗМІ про удар біля вокзалу Києва

Уламки ракети впали біля Південного залізничного вокзалу.

Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження усунуть вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими,

– заявив Геращенко.

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