Зеленський пояснив, чому ЗСУ змушені були зайти на Курщину

Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності. Адже Сили оборони зайшли на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

Володимир Зеленський у Дніпрі під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога" сказав, що цілком справедливими цілями Сил оборони України є російські військові бази та аеродроми, логістика й інші військові об'єкти, пише 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ контролюють на Курщині понад 1250 квадратних кілометрів та 92 населених пункти, – Зеленський

Що заявив Зеленський про операцію на Курщині

Нам потрібна достатня далекобійність, щоб захищати Україну від російських ракет і керованих авіабомб, від перекидання російських військ і тиску окупанта на ключових фронтових напрямках. Зараз між цією залою та Покровським, а також Торецьким напрямком, де тривають найбільш жорсткі російські штурми, близько двох сотень кілометрів,

– заявив Зеленський.

За його словами, тут не чутно гуркоту артилерії та наближення ворожих дронів, проте повинні відчувати тут, і в столицях вашої роботи, що Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки одне рішення, на яке ми очікуємо від партнерів, – це рішення щодо далекобійності.

"Зараз це ключове захисне рішення, яке повинне підтримати наших воїнів", – сказав президент.

Дивіться також Україна здобула найбільшу кількість полонених за одну операцію, – Зеленський про Курщину

За його словами, це стосується роботи передусім дипломатів та інших представників України в США, Великій Британії, Франції, Німеччині та в тих країнах, які здатні самі або впливаючи на партнерів розв'язати питання щодо далекобійності.

Я наголошую: формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними. А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу,

– пояснив президент України.

Дивіться також Дозвіл на удари Storm Shadow по Росії: США кажуть, що Британія не надсилала запит

Володимир Зеленський також сказав, що логістика щодо постачання Україні зброї загальмована. Зокрема, за його словами, постачання відбувається повільно.