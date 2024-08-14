У РНБО проаналізували, чим може завершитися операція України в Курській області

У РНБО зазначили, що блискавичний рейд українських військ у Курську область перевершив усі очікування України та її західних партнерів. У зв'язку з цим Україна може переглянути свою подальшу стратегію.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що початковими цілями ЗСУ було відволікти російські війська від лінії фронту, особливо в Донецькій області, підняти бойовий дух власного народу і надати нову впевненість західним прихильникам України в тому, що вона заслуговує на більшу військову підтримку. Ці цілі вже вдалося досягнути.

Центр протидії дезінформації – робочий орган Ради національної безпеки і оборони України.

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Що буде далі з Курською областю

Ситуація на Курщині розвивається настільки динамічно, що зараз дуже важко спрогнозувати, що буде далі,

– зазначили у ЦПД.

Західні військові експерти висловлюють різні думки з цього приводу. До прикладу, австралійський генерал у відставці Мік Раян прогнозує кілька варіантів розвитку ситуації.

Зокрема перший варіант передбачає рішення ЗСУ утримати захоплену російську територію або навіть просунутися далі, щоб відтягнути більше російських військ з України й отримати козир у майбутніх переговорах. Нещодавно видання Forbes повідомило, що українські військові риють окопи на території Курської області, що означає перспективу стабілізації лінії фронту та підготовку до довгострокової української окупації частини регіону.

Якщо Росія перекине в цей район більш боєздатні війська та техніку в намаганнях локалізувати просування українських сил, то австралійський генерал розглядає варіант часткового відведення українських військ на більш захищену позицію поблизу українського кордону. Це дасть змогу зберегти військових і техніку. А ще дозволить створити логістичні вузли матеріально-технічного забезпечення ЗСУ на відстані кількох кілометрів углиб російського кордону. Вони б стали фундаментом повернення територій наступного року.

Отже, від того, чи зможе Україна перетворити тактичні військові перемоги на Курщині на довгострокову стратегічну перевагу залежить рішення військового командування та Президента – або консолідувати свої здобутки та захистити захоплену Україною ділянку російської землі, або вибрати тактичне відведення військ і атакувати в іншому місці,

– пише орган РНБО.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про те, що наразі в Курській області під контролем України 74 населені пункти.