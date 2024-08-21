У Кремлі відповідальність за провал оборони на Курщині поклали на генерала Александра Лапіна. Це вже не перша його невдала операція, а за свою військову кар'єру він має не один промах.

Варто згадати, що до кінця 2023 року у Росії існувало три угруповання для прикриття кордону. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що мовиться про групу військ "Брянськ", "Курськ" і "Бєлгород".

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За які операції відповідав Лапін

Наприкінці 2023 року ці три угруповання звели в одну групу військ "Північ". Її командувачем став Лапін, який також залишався очільником Ленінградського військового округу.

Саме на цій базі в Бєлгородській області формувався основний ударний елемент групи військ "Північ". Там зібрали угруповання до 40 тисяч особового складу для того, щоб розпочати наступальну кампанію на півночі Харківщини.

По-перше, Лапін запевнив, що це необхідно, що він нібито вийде на Великий Бурлук, а звідти – в тил нашим угрупованням на Куп'янщині. А якщо Росія зайде в Липці, то знову почне тероризувати Харків ствольною артилерією, а не реактивною чи авіацію,

– розповів Олександр Коваленко.

Приблизно у цей час у російському Міноборони почалися "зачистки". Щоб якось задовольнити військово-політичне керівництво й самого Владіміра Путіна – Лапін почав Харківську операцію.

Наступ на Харківщину стає для групи військ "Північ" фатальним. Ми бачимо його результати, він перейшов в абсолютний анабіоз. При цьому було витрачено величезний ресурс, є велика кількість людських втрат, втрат у механізованій компоненті,

– наголосив Коваленко.

Окрім всього іншого, Харківська операція призвела до того, що Україна, хоч і з певними обмеженнями, але отримала дозвіл на завдання ударів по території Росії.

"Це був перший етап фіаско Лапіна, а зараз розпочинається наступальна кампанія в Курській області, яка також у зоні відповідальності групи військ "Північ". Винним знову залишається Лапін", – підсумував військово-політичний оглядач.