ФСБ братиме контроль на себе: як реагують російські військкори на ситуацію на Курщині

Владімір Путін не може впоратись з тим, що відбувається у Курській області. Російська влада навіть не змогла проконтролювати власних так званих військкорів, які активно критикують кремлівський режим.

Можна прогнозувати, що незабаром Путін візьметься і за них. Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, додавши, що великою проблемою стала відсутність комунікації з боку влади.

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Що чекає на російських військкорів

Ймовірно, всіх військкорів "закриють". В перші дні вони просто не розуміли, що відбувається. Ситуація нагадувала те, що вже було з заколотом Пригожина. Тоді пропагандисти також не знали, що мають робити.

Тому очікувано, що перші днів в інформаційному полі був хаос і шок. Ніхто не отримав методичок, як треба реагувати.

Зараз введено режим контртерористичної операції, ФСБ потроху братиме контроль на себе і, я думаю, скоро воєнблогерів взагалі не буде. Їм дадуть мінімум інформації для певних вкидів,

– зауважив Михайло Самусь.

Ймовірно, найближчим часом буде багато дезінформації про нібито знищені колони ЗСУ, полонених, але все це робота російських спецслужб. Реальних даних про просування військ навряд чи вдасться почути.

Вони відійдуть від шоку й почнуть приховувати інформацію, бо з військового погляду не розв'яжуть цю проблему. Росіяни не змогли зорієнтуватися, ухвалили неправильні рішення, бо замість того, щоб направити реально потужні резерви, перекинули абсолютно небоєздатні підрозділи,

– розповів Самусь.

Він додав, що російська сторона тепер не має жодного впливу на просування українських військ. Подальший темп і цілі визначатимуть також не у Кремлі.