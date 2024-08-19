Росіяни налякані, ховаються по полях та посадках: ексклюзивний репортаж із Курщини

У Курській області триває операція Сил оборони України. Контрнаступ ЗСУ заскочив росіян зненацька, завдяки чому вдалося суттєво поповнити наш обмінний фонд.

Більше про просування українських військових, взяття росіян у полон та реакцію місцевих жителів на операцію в Курській області – дивіться в ексклюзивному репортажі Андріани Кучер на 24 Каналі.

Варте уваги Виконують завдання і поповнюють обмінний фонд: Сухопутні війська показали відео з Курщини

Масштабність операції ЗСУ на Курщині

Одразу, що впадає в око на прикордонні, – це велика кількість військової техніки. Дуже багато техніки їде як у бік Курська, так й у зворотному напрямку. Це лише підтверджує те, що масштаб цієї операції дуже великий.

Один із військових, які вже поверталися з Курської області, розповів, що на цей напрямок їм надали дуже багато боєприпасів, що свідчить про його важливість.

Сили оборони України продовжують просування малими групами, беручи під контроль село за селом. За словами бійця, 1 – 2 дні йде на те, щоб новий населений пункт на території Росії перейшов під контроль українських військових.

Українські військові поблизу кордону з Росією / Getty Images

Наразі може здаватися, що контрнаступ ЗСУ на території Росії сповільнився. Це не через те, що росіяни кинули сюди свої резерви. Річ у тім, пояснює український боєць, що наші війська переформовуються, їх розкидають, зокрема, можуть перекинути з одного напрямку або села на інший.

Водночас нашим воїнам зараз уже стало важче, адже росіяни стягують свої сили в Курську область.

Події на Курщині стали сюрпризом для росіян

Коли Сили оборони зайшли на територію Курської області, там були лише російські строковики. Натомість бійці сумнозвісного кадирівського "Ахмату" просто втекли.

Строковики не бачили, що таке війна. На них налетіли зненацька, тому вони почали втікати,

– зазначив український військовий.

За його словами, росіяни йдуть групами, їх видно здалеку, тому що ліси на цій території не такі густі, як у нас. Також там майже немає посадок, але дуже багато полів. Наша артилерія відпрацьовує по ворожій техніці, тому російські військові не доїжджають сюди.

Наразі у наших військових набагато більше артилерії в Курській області, ніж у противника. Але росіяни ще стягують свою.

Як місцеві жителі реагують на операцію ЗСУ

Жодного спротиву з боку населення Курської області не було. Загалом ставлення місцевих жителів наші військові називають нейтральним.

Самі ж жителі Курщини тим часом переважно ховаються по хатах та підвалах. Вони бояться, адже їхні ж військові скидають десятки КАБів на ці населені пункти.

Дивіться також У мережі показали відео, де жителька Суджі розмовляє з воїнами чистою українською мовою

Деякі бійці зауважили, що намагаються не контактувати з населенням, хоч чимало з жителів Курщини нормально реагують на операцію Сил оборони. Звісно ж, українські воїни не чіпають помешкань росіян. Натомість ще й розносять хліб місцевим бабусям.

Росіяни феєрично потрапляють у полон

Декілька бійців зазначили, що кількість полонених росіян уже вимірюється навіть не сотнями, а тисячами. Нашим бійцям у цьому допомагають самі ж жителі Курщини. Вони здають окупантів, тому що, коли ті відступали, то грабували своє ж населення – забирали машини й багато чого іншого.

Наші воїни розповіли, як одна бабуся "здала" 20 окупантів. Вона просто підійшла до українських військових і заявила, що 20 росіян хочуть здатися в полон, але вони зі зброєю. Жінка сказала, в якому саме будинку перебувають російські військові.

Їх (російських військових – 24 Канал) там зараз дуже багато, вони ховаються по полях, по посадках. Вони такі налякані,

– зауважив наш боєць.

Воїни ЗСУ також додали, що жителі Курщини зараз стараються ходити пішки, оскільки бояться їздити технікою, бо одразу ж по них прилітають російські FPV-дрони.

Операція на Курщині уже вплинула на війну

Українські військові радісно сприйняли наказ про контрнаступ у Курській області. Адже нарешті воєнні дії перейшли на територію країни-агресорки.

Це вже змінило хід війни. Їхні резерви, які стояли тут, тікають,

– певен український боєць.

Він зауважив, що, судячи з новин, Владімір Путін навіть не знає, що відбувається. Генерали диктатора йому не доповідають. Тому в нас виходить таке просування. І воно триватиме й надалі.

Суджа – під контролем ЗСУ

Ведуча 24 Каналу також відвідала місто Суджа. З цього населеного пункту було видно густий темний дим, який підіймався на відстані приблизно 10 – 15 кілометрів.

З цього вона припустила, що наші військові продовжують просування й лінія боєзіткнення пролягає достатньо далеко від самої Суджі.

На запитання про подальші плани, один український військовий відповів коротко: до Москви. Водночас він уточнив, що це його думка.