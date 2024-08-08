В Укрзалізниці іронічно прокоментували, коли вокзал Суджі відкриється для пасажирів

Вже третій день у Курській області тривають бої після нібито прориву. На це вже іронічно відреагували в Укрзалізниці.

У компанії відповіли, коли відновлять роботу залізничні станції у Курській області. Про це Укрзалізниця написала у коментарі на допис українського військовослужбовця Олександра Рудоманова.

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Якою була реакція Укрзалізниці

У своєму дописі Рудоманов висловив своє невдоволення через те, що станції не встигли почати працювати, а вже обмежили висадку та посадку пасажирів.

"Укрзалізниця, як так? Не встигли почати працювати, так обмежили висадку/посадку пасажирів! Ганьба!", – написав військовий.

У відповідь на це Укрзалізниця опублікувала іронічний коментар.

Вітаємо, пане Олександре! Вокзали на станціях Суджа, Корєнєво та Псел (Курська область Росії) тимчасово закриті для гостей та місцевих мешканців з міркувань безпеки. Цей захід вжито у зв'язку з нестабільною обстановкою в регіоні, де дії противника продовжуються, і ризики для громадян підвищені,

– мовиться в повідомленні компанії.

Там додали, що ЗСУ ведуть роботу зі стабілізації ситуації. Вокзали знову стануть доступні для пасажирів після того, як загрозу буде усунуто. Також у компанії зазначили, що пасажирам та мешканцям навколишніх населених пунктів нічого не загрожує, адже їх безпека "є головним пріоритетом".

"Слідкуйте за новинами та оновленнями, щоб бути в курсі відновлення роботи вокзалів та повернення до нормального життя", – додали в Укрзалізниці.

До слова, в Укрпошті також "анонсували" відкриття нового відділення у Суджі Курської області. Його "планують" відкрити на місці колишнього відділення пошти Росії.