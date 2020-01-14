Прорив труби біля Ocean Plaza: коли завершать роботи і відновлять рух вулицею Антоновича

Ліквідацію пошкодження біля торговельного центру Оcean Plaza, де ввечері понеділка прорвало трубу, завершать вранці 15 січня. У другій половині цього дня планують відновити транспортний рух вулицею Антоновича, що поруч з ТРЦ.

У Київтеплоенерго повідомили, що наразі на місці аварії працюють 3 їхні аварійно-відновлювальні бригади і задіяна спецтехніка. Вони планують замінити усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метрів на проїжджій частині.

Важливо: Через прорив труби біля Ocean Plaza транспорт Києва змінив маршрути

Комунальники відзначили, що зварювальні роботи будуть завершені вночі 15 січня. Тоді вони розпочнуть відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині вулиці.



Ремонтні роботи біля ТРЦ Ocean Plaza / фото Київтеплоенерго

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв додав, що транспортний рух вулицею Антоновича попередньо відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.



Схема тимчасового об'їзду ТРЦ Ocean Plaza / фото КМДА

У Київтеплоенерго також відзначили, що ТРЦ Ocean Plaza збудовий з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж.

Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza: