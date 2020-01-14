11:46
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Прорив труби біля Ocean Plaza: коли завершать роботи і відновлять рух вулицею Антоновича

      47 Читать новость на русском
      Місце прориву труби біля ТРЦ Оcean Plaza / Фото з Facebook Київтеплоенерго

      Ліквідацію пошкодження біля торговельного центру Оcean Plaza, де ввечері понеділка прорвало трубу, завершать вранці 15 січня. У другій половині цього дня планують відновити транспортний рух вулицею Антоновича, що поруч з ТРЦ.

      У Київтеплоенерго повідомили, що наразі на місці аварії працюють 3 їхні аварійно-відновлювальні бригади і задіяна спецтехніка. Вони планують замінити усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метрів на проїжджій частині.

      Важливо: Через прорив труби біля Ocean Plaza транспорт Києва змінив маршрути

      Комунальники відзначили, що зварювальні роботи будуть завершені вночі 15 січня. Тоді вони розпочнуть відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині вулиці.


      Ремонтні роботи біля ТРЦ Ocean Plaza / фото Київтеплоенерго

      Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв додав, що транспортний рух вулицею Антоновича попередньо відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.


      Схема тимчасового об'їзду ТРЦ Ocean Plaza / фото КМДА

      У Київтеплоенерго також відзначили, що ТРЦ Ocean Plaza збудовий з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж.

       

      Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza:

      • Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
      • На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
      • Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок.
      • Причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує близько 3 тисячі будівель.
      Тальята під горгондзолою: рецепт вишуканої страви, яку можна приготувати за пів години
      сьогодні
      10319
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Авто Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 1903
      13 січня , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 1181
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      17860
      13 січня , 21:42 Можливе падіння режиму: західні медіа про протести в Ірані через катастрофу МАУ
      Світлана Попова 1527
      13 січня , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 687
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук