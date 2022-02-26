Проривів окупанта у Києві немає: ТЕЦ нічого не загрожує
Джерело:Суспільне
ЗСУ та силам територіальної оборони вдається стримувати наступ окупанта на Київ. Ворогу не вдалося здійснити прорив та закріпитися у столиці.
Українські сили вдало протистоять окупантам у столиці України. Ворогу не вдалося захопити важливі об'єкти у Києві.
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Прориву ворога немає
Як розповів заступник голови КМДА Андрій Крищенко, окупантам не вдалося прорватися у столицю та захопити важливі об'єкти.
На Шулявці у військовій частині пролунав вибух, з'ясовують причину. Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає,
– розповів він.
Також посадовець додав, що ТЕЦ-6 у безпеці, а інформація про підрив мосту наразі не підтверджена.
Бої у Києві досі тривають, мешканців просять залишатися в укриттях. ЗСУ вдається відтісняти ворога зі столиці.
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