Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: окупанти блокують дорожні коридори

Проросійські бойовики у вівторок, 4 травня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-агресора створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Складна ситуація спостерігається на шістьох КПВВ. Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке".

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Повноцінний пропуск здійснюється лише у "Станиці Луганській".

Слід відзначити, що у контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Було зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території,

– зазначають у штабі.

Статистика перетинів КПВВ за останній тиждень

Через КПВВ "Станиця Луганська" пройшли 11 933 особи.

Через КПВВ "Новотроїцьке" – 373 людини та 101 автомобіль.

За рішенням командувача Об'єднаних сил, усі КПВВ на лінії розмежування повинні функціонувати щоденно з 08:00 до 16:00.

Окрім цього, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян, представники ДПСУ забезпечили їхнє повернення на контрольовану територію.

Варто зауважити, що на усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду продовжують діяти карантинні обмеження.

Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг.

Обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Громадяни також повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.