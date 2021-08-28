Проросійські бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку: фото і відео з місця

Бойовики уже вдруге за 28 серпня обстрілюють Авдіївку. Очевидці повідомляють, що ворожі війська б'ють з мінометів 120 калібру.

Даних про зруйновані будівлі чи постраждалих людей поки немає. За свідченнями місцевих мешканців, вогонь відкрили зі сторони Макіївської об'їзної.

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Проросійські бойовики вирішили атакувати Авдіївку знову, після того, як обстріляли її вранці.. Звуки від вибуху снарядів розносилися по місту, про що свідчать відзняті кадри.

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У місті була журналістка каналу "1+1" Наталя Нагорна, яка також опублікувала в мережі відео з Авдіївки. Журналістка зауважила, що людей на місцевому базарі обстріли не злякали й вони далі продовжують продавати чи купувати товари.

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Редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що снаряди бойовиків влучили по місту понад 60 разів, а українського військового поранили саме під час цих атак.

Також журналіст додав, що українські військові ні під час першого, ні під час другого обстрілу вогонь у відповідь не відкривали. окрім того, Бутусов розповів, що українського військового сьогодні поранили саме під Авдіївкою.

З 2017 року обстрілів Авдіївки не було, бо росіяни зрозуміли, що це без покарання не залишать, оскільки завжди відкривали вогонь у таких випадках. У звіті ООС за 7:00 ранку інформації про обстріл немає, але ООС щойно видала новий звіт про поранення солдата, без подробиць,

– написав журналіст.

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