Пропутінські сили відроджуються в Європі: нардеп озвучив негативні тенденції на Заході
Російська агентура активно діє у різних країнах Європи. Зокрема, у Польщі, Словаччині, Угорщині. Також Росія підбурює до радикальних дій певні групи людей у Німеччині та Франції.
Мета росіян – створити у Європі "холодну громадянську війну", щоб країни були занурені у внутрішню ворожнечу. Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда.
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Мета Росії – "холодна громадянська війна"
Олег Дунда зазначив, що у Польщі російська агентура скористалась тим, що змінювався уряд. А в Угорщині та Словаччині – тим, що до влади прийшли проросійські сили. На Будапешт та Братиславу може тиснути Брюссель, адже вони повністю залежать від дотацій.
Крім того, у Німеччині та Франції російська агентура та фінансування допомагають радикальним партіям, протестним рухам підбурювати внутрішнє суспільство.
Фактично мета російської агентури – створити у країнах Європи так звану "холодну громадянську війну", коли ці країни були насамперед занурені у внутрішню ворожнечу,
– пояснив депутат.
Росія сподівається, що тоді про війну в Україні усі забудуть та припинять допомогу ЗСУ. Найкращий варіант відсічі – допомагати Україні, зокрема, відбивати політичну, інформаційну агресію у Євросоюзі.
Олег Дунда про російську агентуру в Європі: дивіться відео
Проросійська риторика Фіцо та Орбана
- На парламентських виборах у Словаччині 30 вересня перемогла партія SMER-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Він обіцяв зупинити підтримку України. Одразу після перемоги на виборах він виступив за мирні переговори між Україною та Росією. Він цинічно заявив, що нібито "у Словаччини і її людей проблеми більші, ніж в Україні".
- Нещодавно Фіцо відзначився новою заявою. Прем'єр-міністр Словаччини закликав готуватися до нормалізації словацько-російських відносин та періоду після закінчення війни в Україні.
- Прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступає проти членства України в Європейському Союзі. Він заявив, що його країна блокуватиме це рішення. Орбан сказав, що переговори про вступ України до Євросоюзу начебто "не відповідають" інтересам Угорщини.
- Віктор Орбан неодноразово говорив, що Україна начебто "не зможе" перемогти у війні Росію. Також він розкритикував країни Заходу за допомогу українській армії.