Пропутінські сили відроджуються в Європі: нардеп озвучив негативні тенденції на Заході

Російська агентура активно діє у різних країнах Європи. Зокрема, у Польщі, Словаччині, Угорщині. Також Росія підбурює до радикальних дій певні групи людей у Німеччині та Франції.

Мета росіян – створити у Європі "холодну громадянську війну", щоб країни були занурені у внутрішню ворожнечу. Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда.

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Мета Росії – "холодна громадянська війна"

Олег Дунда зазначив, що у Польщі російська агентура скористалась тим, що змінювався уряд. А в Угорщині та Словаччині – тим, що до влади прийшли проросійські сили. На Будапешт та Братиславу може тиснути Брюссель, адже вони повністю залежать від дотацій.

Крім того, у Німеччині та Франції російська агентура та фінансування допомагають радикальним партіям, протестним рухам підбурювати внутрішнє суспільство.

Фактично мета російської агентури – створити у країнах Європи так звану "холодну громадянську війну", коли ці країни були насамперед занурені у внутрішню ворожнечу,

– пояснив депутат.

Росія сподівається, що тоді про війну в Україні усі забудуть та припинять допомогу ЗСУ. Найкращий варіант відсічі – допомагати Україні, зокрема, відбивати політичну, інформаційну агресію у Євросоюзі.

Олег Дунда про російську агентуру в Європі: дивіться відео

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