На Черкащині попрощались із загиблим військовослужбовцем у день його народження

У Черкаській області попрощались із загиблим військовослужбовцем Олександром Тараном. Його поховали 2 квітня – у день його народження.

Олександр Таран проживав у селі Терешки. Туди його родина переїхала у 2001 році.

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Що відомо про військового

Він навчався у місцевій школі й у Васильківському коледжі. У 2018 році Олександр був учасником АТО.

25 лютого 2022 року Олександр знову повернувся на фронт.

Військовий отримав тяжке поранення і проходив лікування. Але, на жаль, не зміг одужати та помер 30 березня 2023 року.

Олександру було всього 27 років.

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