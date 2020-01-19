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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Літак із тілами загиблих в катастрофі МАУ українців прилетів до "Борисполя": відео

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      Онлайн-трансляція повернення тіл загиблих в авіакатастрофі МАУ українців / Офіс Президента

      Літак із тілами 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ поблизу Тегерана, приземлився у "Борисполі" 19 січня близько 11 години ранку.

      Із 11 загиблих 9 українців були членами екіпажу, 2 – пасажирами. Загалом у збитому іранськими ракетами літаку перебували 176 осіб, усі вони загинули. 

      Важливо: Катастрофа МАУ: тіла загиблих українців привезли в Київ – фото, відео

      В аеропорту присутній президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, очільник СБУ Іван Баканов та інші високопосадовці.

      Тіла загиблих в катастрофі МАУ повернули: відео 

      Катафалки з тілами загиблих після летовища попрямували до терміналу В аеропорту, де їх зустрічали колеги з МАУ. Після цього відбудеться церемонія прощання з загиблими


      Високопосадовці в "Борисполі"/ Джерело: president.gov.ua

      Президент МАУ Євгеній Дихне закликав попрощатися із загиблими українцями разом, усією країною. Дихне пропонував усім українцям, що перебуватимуть у той час у дорозі, об 11:00 натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною.

      Українці, які загинули у катастрофі українського літака над Тегераном:

      Пілоти:

      • Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
      • Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
      • Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

      Бортпровідники:

      • Статнік Катерина Олегівна
      • Матьков Ігор Валерійович
      • Микитюк Марія Михайлівна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерія Євгеніївна
      • Сологуб Юлія Миколаївна

      Серед пасажирів також були дві українки:

      • Ольга Кобюк;
      • Олена Малахова.

      Експерти Міністерства внутрішніх справ України, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих в авіакатастрофі українців.


      Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу

      Трагедія МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака. Проте після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
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      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака. СБУ розпочала розслідування за трьома статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту; умисне вбивство; умисне знищення або пошкодження.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Жертви Новини Києва
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