Прошу кожного: завжди йдіть в укриття, коли чуєте сирену, – Зеленський звернувся до українців

Росіяни збільшили інтенсивність ракетних обстрілів мирних українських міст. Мета у ворога одна – забрати якомога більше життів українців.

Російські окупанти здійснюють жахливі терористичні акти проти українців. Вони спрямовують свої ракети на цивільні будинки та місця скупчення людей, щоб вбити якомога більше мирних українців.

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