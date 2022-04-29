Просимо чекати офіційної інформації, – міськрада Маріуполя щодо евакуації з "Азовсталі"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував можливу евакуацію з "Азовсталі". Він наголосив на тому, що необхідно дочекатися офіційної інформації від місцевої влади.

В Україні щодня намагаються евакуювати людей з Маріуполя та, зокрема, комбінату "Азовсталь". Радник мера міста Петро Андрющенко попросив усіх ставитися з розумінням і очікувати на офіційну інформацію.

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Від поширення попередньої інформації просять утриматися

Це дуже делікатна справа, тому дайте усім спокійно робити свою справу та не провокуйте формальні приводи для зриву. Дякуємо за розуміння,

– написав він.

Він також попрохав утриматися від висвітлення подій, навіть якщо вже щось відомо.

Евакуація з "Азовсталі" може відбутися 29 квітня

Причина публікації Петра Андрющенка не безпідставна. У світових ЗМІ уже повідомляють про евакуацію мирних мешканців на п'ятницю, 29 квітня. Про це, зокрема, пишуть у Reuters.

Видання зазначає, що на цей день заплановане вивезення мирних мешканців з території комбінату. Також повідомляється, що генсекретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив про інтенсивне обговорення можливої евакуації з "Азовсталі".

Окупанти не припиняють блокувати "Азовсталь"

У ранковому зведенні Генштабу від 29 квітня повідомляється про блокування комбінату. Крім того, російські загарбники посилюють свої атаки на Донбасі. Українські позиції вони обстрілюють з допомогою артилерії, мінометів, а також РСЗВ.

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