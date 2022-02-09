Просив не визнавати Абхазію й Осетію: Саакашвілі розповів, як таємно зустрічався з Лукашенком
Джерело:Apsny.ge
Міхеіл Саакашвілі на суді розповів про таємні зустрічі із Олександром Лукашенком у Лондоні. Під час них колишній президент Грузії просив не визнавати окуповані Росією Південну Осетію та Абхазію.
Саакашвілі заявив, що бачився з Лукашенком у Лондоні 4 рази. Він розповів про ці зустрічі вперше.
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То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона,
– запевнив Саакашвілі.
Лукашенко вже не виключає визнання
Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що вже не відкидає визнання Абхазії та Південної Осетії.
Лукашенко стверджував: щойно він зрозуміє необхідність цього кроку, і про це йому скаже президент Росії Володимир Путін, тоді це може статися.Зверніть увагу! Південна Осетія та Абхазія – це автономні області у складі Грузії. У 2008 році Росія, реагуючи на наміри Грузії вступити в НАТО і ЄС, ввела свої війська й окупувала ці території.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Саакашвілі приїхав до Грузії на муніципальні вибори у жовтні. Однак на Батьківщині він перебував у розшуку через відкриті кримінальні справи.
- Ввечері 2 жовтня політика затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.
- У знак протесту чиновник оголосив голодування. Його здоров'я стало погіршуватись.
- Лікарі та психологи наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.
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