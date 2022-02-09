Просив не визнавати Абхазію й Осетію: Саакашвілі розповів, як таємно зустрічався з Лукашенком

Міхеіл Саакашвілі на суді розповів про таємні зустрічі із Олександром Лукашенком у Лондоні. Під час них колишній президент Грузії просив не визнавати окуповані Росією Південну Осетію та Абхазію.

Саакашвілі заявив, що бачився з Лукашенком у Лондоні 4 рази. Він розповів про ці зустрічі вперше.

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То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона,

– запевнив Саакашвілі.

Лукашенко вже не виключає визнання

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що вже не відкидає визнання Абхазії та Південної Осетії.

Лукашенко стверджував: щойно він зрозуміє необхідність цього кроку, і про це йому скаже президент Росії Володимир Путін, тоді це може статися.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Саакашвілі приїхав до Грузії на муніципальні вибори у жовтні. Однак на Батьківщині він перебував у розшуку через відкриті кримінальні справи.

Ввечері 2 жовтня політика затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.

У знак протесту чиновник оголосив голодування. Його здоров'я стало погіршуватись.

Лікарі та психологи наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.

До теми – У чому влада Грузії звинувачує Саакашвілі:

Південна Осетія та Абхазія – це автономні області у складі Грузії. У 2008 році Росія, реагуючи на наміри Грузії вступити в НАТО і ЄС, ввела свої війська й окупувала ці території.